“كرنفال هويدا للطهي” ينطلق بموسمه الخامس في جدة بحلة جديدة

جدة – البلاد

للسنة الخامسة على التوالي، يواصل “كرنفال هويدا للطهي” تألقه كحدث بارز في مدينة جدة ومنطقة مكة المكرمة، حيث ينطلق هذا العام بحلة جديدة وبمشاركة متميزة من شركات وأفراد في عالم الطهي. ويقام الكرنفال في مركز حي المحمدية النموذجي بجدة، تحت رعاية كريمة من معالي أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي.

وأعربت الدكتورة هويدا جمل الليل، صاحبة الحدث، عن سعادتها بعودة الكرنفال، قائلة: “عدنا لكم بموسم خامس مليء بالتجديد والإبداع، لنواصل دعم ريادة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، ونسلط الضوء على المواهب في مجال الطهي، سواء من الهواة أو المحترفين.”

ويستضيف الكرنفال، الذي يبدأ فعالياته من الاثنين 6 يناير وحتى الجمعة 10 يناير 2025، مسابقات طهي بإشراف طهاة عالميين من داخل وخارج المملكة، إلى جانب مشاركة طاهيات بارزات مثل د. مرام الشريف، وعد فلمبان، ومنيرة اليمن، واللاتي سيتولين التحكيم في المسابقات. كما يخصص الكرنفال مساحة للأطفال تتضمن حضانة وألعاب ترفيهية.

ويهدف الكرنفال، منذ انطلاقته عام 2018، إلى دعم المواهب المحلية وتطوير مهنة الطهي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، خاصة من خلال تمكين المرأة ودعم أصحاب الهمم والمواهب الناشئة.