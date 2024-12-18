سباقات مميزة وكؤوس عديدة يشهدها الأسبوع العاشر من موسم سباقات الرياض

الرياض – محمد الجليحي

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع العاشر من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 67 و 68 و 69 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 19-20-21 من ديسمبر 2024، بمجموع إثنا عشر شوطًا لكل حفل، كما تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، ونذكر أبرز الأشواط في هذا الأسبوع حيث ينطلق أولى أشواط يوم الخميس في تمام الساعة 3:25 عصراً المخصص للإنتاج المحلي أعمار الثلاث سنوات فأكثر وعلى مسافة 1200 متر رملي ويُختتم بالشوط الثاني عشر المخصص لمفتوح الدرجات للإنتاج المحلي على مسافة 2000 متر.

وفي حفل يوم الجمعة أشواطاً مميزة ومنافسات قويه حيث سيكون في ثامن الأشواط كأس نادي سباقات الخيل للإنتاج المحلي أعمار الأربع سنوات فأكثر وعلى مسافة السرعة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ومن الأسماء المرشحة للكأس الجوادين رستم باشا ومحروت بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وفي عاشر الأشواط خصص بإسم كأس وزارة التعليم لأعمار السنتين وعلى مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، حيث يشارك المرشح للكأس المهر عالي الهامه لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا وكذلك المرشح الآخر المهر ابن الريب للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الخيال اليكسس مورينو.

كما خصص الشوطين الحادي عشر والثاني عشر للخيالة الأطفال الممثلين لمدارسهم على مسافة 400 متر،

وفي حفل يوم السبت خصص الشوط الثامن على جائزة راشد الزنيدي يرحمه الله، للإنتاج المحلي أعمار الثلاث سنوات وعلى مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال، ومن الأسماء المرشحة للجائزة الفرس مربا العز لأبناء حسن عيسى محمد الشاعر البوعينين وبتدريبات عبدالرحمن الشافي وبقيادة الخيال عبدالله الصاعدي، وكذلك الجواد معلا لإسطبل هدب للسباقات وبتدريبات عبدالعزيز خالد وبقيادة الخيال عادل الفريدي، وكذلك الجواد بريق الفوز لإسطبل عاديات القائد وبتدريبات ممدوح العلي وبقيادة الخيال فهد الفريدي،

كما خصص الشوط العاشر لكأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة محلياً مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال، ومن الجياد البارزة في هذا الكأس الجواد تباريتا للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات جيمس جيركنز وبقيادة الخيال أحمد الشرار وكذلك الجواد يادار للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام،

ويُختتم حفل السبت بالشوط الثاني عشر على كأس سعيد الماجد، مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، حيث يشارك المرشح الأبرز للكأس الجواد المميز سكوت لاند يارد للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الخيال عادل الفريدي.