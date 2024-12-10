رئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية يؤكد أهمية التكامل في علاج داء الأمعاء الالتهابي

جدة : البلاد

في تعاون ما بين الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية والجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي وبدعم من شركة تأكيدا، يقام مؤتمر داء الأمعاء الالتهابي في الرياض لمناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بداء الأمعاء الالتهابي وأهم الحلول لتشخيص المرض وسبل منع المضاعفات باستخدام أفضل السبل العلاجية الحديثة وذلك بوجود نخبة من المتحدثين والأطباء في مجالاتهم التخصصية من مختلف أنحاء المملكة.

وفي لقاء خاص مع جريدة البلاد، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد الجديع، الرئيس المؤسس للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية والأستاذ في كلية الصيدلة وكلية الطب بجامعة الفيصل، أن المؤتمر يركز على مناقشة أحدث القواعد الإرشادية التي أصدرتها الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي بالتعاون مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية. كما يتناول المؤتمر بشكل خاص أهم الأدوية الحيوية المستخدمة لمنع تطور المرض، ويسعى إلى تقديم أفضل السبل لإحالة المرضى في مراحل مبكرة إلى الأخصائيين من أجل تشخيص دقيق وشامل، يساهم في بدء العلاج المتكامل.

وأشار الدكتور الجديع إلى أن العلاج المتكامل يتضمن عدة جوانب، من أهمها التركيز على التغذية السليمة، وتشجيع المرضى على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إضافة إلى تجنب العوامل التي تثير المرض وتزيد من أعراضه. ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي بأهمية هذه الجوانب العلاجية وتعزيز التعاون بين أخصائيي الجهاز الهضمي والصيادلة الإكلينيكيين لتحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى، وتطوير معايير رعاية صحية مستدامة في هذا المجال المتخصص.

وأضاف الدكتور الجديع أن المؤتمر يهدف إلى الوصول إلى الأطباء والممارسين الصحيين في مختلف التخصصات، بهدف توعيتهم بأحدث المستجدات في مجال تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي. ويشمل ذلك توضيح الأساليب الحديثة للتشخيص المبكر، والتقنيات المتقدمة التي يمكن استخدامها لتحديد حالات المرضى بدقة أكبر، مما يساهم في تحسين فرص العلاج والتعافي. كما يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بإحالة المرضى إلى المتخصصين في الوقت المناسب، مما يعزز التنسيق بين الأطباء والممارسين الصحيين من جهة، وأخصائيي الجهاز الهضمي والصيادلة الإكلينيكيين من جهة أخرى، للوصول إلى رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المرضى وتعزز جودة الحياة

وأكد الجديع أن التشخيص المبكر يعد مهمًا في هذه الحالات، ويلعب الممارسين الصحيين دورًا محوريًا في توعية المرضى للقيام بالكشف المبكر، والذهاب إلى الطبيب في حال وجود الأعراض الناتجة عن هذا المرض.

الجدير بالذكر أن شركة تاكيدا الدوائية تعد الداعم للمؤتمر، ويأتي ذلك ضمن المبادرات الاستراتيجية للشركة لتعزيز الرعاية الصحية في المملكة وذلك من خلال دعم المبادرات التي تركز على الصحة والسلامة، والوصول إلى مستهدفات برنامج جودة الحياة لتمكين حياة صحية عن طريق الوقاية من المخاطر الصحية.