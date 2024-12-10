مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 يعلن رفع عدد المتأهلين للنهائيات

الرياض : البلاد

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024, الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، عن تعديل آلية التأهيل لأشواط الكأس وسيف الملك.

وقرر نادي الصقور السعودي زيادة عدد المتأهلين للأشواط النهائية في أشواط المحليين بحيث تتأهل عشرة صقور من الأشواط التي تضم 35 مشاركًا وأقل، فيما يتأهل 14 صقرًا من الأشواط التي يزيد فيها عدد الصقور المشاركة عن 35 صقرًا.

وقوبل قرار نادي الصقور السعودي بتفاعل في أوساط الصقارين، فقد أشاد الصقار سعود المري صاحب المركز الأول في شوط شاهين قرناس محترفين محليين، بالقرار الذي يحسب لنادي الصقور السعودي على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الأشواط التأهيلية تصحبها بعض الظروف الطبيعية من رياح وخلافه، مما يؤثر على النتائج، ونجد بعض الصقور المميزة خارج المراكز السبعة الأولى، وقرار الزيادة ينصف هذه الصقور ويتيح الفرص لها من أجل المنافسة في النهائيات.

من جانبه، أوضح الصقار معيض المري أن القرار يزيد من قوة المنافسة في النهائيات، وقال: “بكل التأكيد سينعكس القرار على قوة المنافسة، وأشكر نادي الصقور السعودي على دعمه المتواصل للصقارة والصقارين؛ مما أسهم في رفعة المشاركة في هذا الموروث العريق”.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُعدُّ أكبر تجمعٍ للصقور في العالم، إذ تمكَّن من دخول موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية ثلاث مرات من حيث عدد الصقور المشاركة، ويجمع نخبة الصقارين المحليين والدوليين، ويهدف إلى تعزيز التراث الثقافي المرتبط بالصقارة، وإحياء التنافس في الهواية التراثية، وضمان استدامتها ونقلها للأجيال القادمة.