الرياضة

اختتام بطولة المملكة لسيدات المبارزة في الجولة الذهبية

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       1 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
اختتمت أمس السبت، بطولة المملكة للمبارزة للسيدات، تحت 11 و17 عاما (أولى بطولات الموسم للسيدات) التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

وتوجت لمى الفوزان، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة،، الفائزات في البطولة، ففي منافسات تحت 11 عاما، حققت تالين محمد (الاتفاق) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحصدت دانة العميري (النهضة) ذهبية سلاح الشيش، فيما نالت حصة قحم (النصر) الميدالية الذهبية في سلاح السايبر.

وفي منافسات السيدات تحت 17 عاما، حققت الجوهرة المري (النهضة) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وظفرت وتين الطوخي (الهدى) بذهبية سلاح الابيه، فيما انتزعت تالين القضماني (الشباب) ذهبية سلاح السايبر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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