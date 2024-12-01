اختتام بطولة المملكة لسيدات المبارزة في الجولة الذهبية

الرياض- البلاد

اختتمت أمس السبت، بطولة المملكة للمبارزة للسيدات، تحت 11 و17 عاما (أولى بطولات الموسم للسيدات) التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

وتوجت لمى الفوزان، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة،، الفائزات في البطولة، ففي منافسات تحت 11 عاما، حققت تالين محمد (الاتفاق) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحصدت دانة العميري (النهضة) ذهبية سلاح الشيش، فيما نالت حصة قحم (النصر) الميدالية الذهبية في سلاح السايبر.

وفي منافسات السيدات تحت 17 عاما، حققت الجوهرة المري (النهضة) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وظفرت وتين الطوخي (الهدى) بذهبية سلاح الابيه، فيما انتزعت تالين القضماني (الشباب) ذهبية سلاح السايبر.