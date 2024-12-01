وزير الاتصال الأردني يُكرّم الإعلامي السعودي الحجازي

البلاد : متابعات

يُكرّم وزير الاتصال الأردني وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، الإعلامي السعودي هاني الحجازي كنموذج للمذيع الشامل ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي.

وحفل مشوار الحجازي بالعمل في العديد من المحطات التلفزيونية التي تميز فيها كعادته مذيعاً لعدة برامج في مجالات مختلفة سياسية واجتماعية ورياضية، ووضع بصمته في كافة البرامج التي شارك فيها لما يتميز به من حضورٍ، وثقافة عالية.

ويعد الحجازي هو المذيع الوحيد الذي عمل في أكبر ثلاث مؤسسات إعلامية في الشرق الأوسط، وهي مجموعة MBC، ومجموعة روتانا، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG.