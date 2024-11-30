الصندوق الثقافي يوقع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لدعم الحرف اليدوية

الرياض : البلاد

أعلن الصندوق الثقافي اليوم عن توقيع اتفاقيتين تسهيلات ائتمانية ضمن «التمويل الثقافي» لتمويل مشاريع مميزة لشركتين في قطاع الحرف اليدوية؛ أحد القطاعات الفرعية لقطاع التراث، وذلك ضمن أنشطة مشاركته في النسخة الثانية من الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية «بنان» الذي يرعاه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي. وتهدف المشاريع التي تتنوع أنشطتها بين تصميم وتصنيع الهدايا والقطع الفنية والفخاريات إلى زيادة مساهمة الحرف اليدوية وقطاع التراث في الاقتصاد الوطني ورفع جودة حياة المجتمع، مع بقية القطاعات الثقافية الـ 16 التي يدعمها الصندوق.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقيات بالتزامن مع النسخة الثانية من المعرض الدولي الذي يجمع أكثر من 25 دولة مختلفة من أنحاء العالم، حيث ستسهم هذه المشاريع في تنمية قطاع الحرف اليدوية، وتحفيز إبداعاته، وتوفير فرص وظيفية متنوعة للسعوديين والسعوديات، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بالحرف اليدوية، وما تضمه من مشغولات يدوية عديدة حفظت تراثنا ونقلته من جيلٍ إلى جيل، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء بتسمية العام 2025 عام الحرف اليدوية؛ تأصيلًا لمكانتها وإبرازًا لإبداعات الشباب السعودي لفنونها. ويتكامل الصندوق الثقافي مع هذه الجهود بتمكينٍ متواصل للحرف اليدوية، تجاوز حجم دعمه لمجالاتها حتى اليوم أكثر من 14 مليون ريال، ومن المتوقع أن ينتُج عن هذه المشاريع مخرجات نوعية تعزز حضور الحرف اليدوية السعودية محليًا ودوليًا، وتمكّن إبداعات الحرفيين والحرفيات السعوديين.

يذكر أن الصندوق قد أطلق «التمويل الثقافي» في بداية شهر سبتمبر الماضي؛ لتوفير حلول تمويلية لجميع القطاعات الثقافية الـ 16، فيما سيعلن الصندوق الثقافي في الفترة القادمة عن دعم مشاريع أخرى في مختلف القطاعات الثقافية؛ مستكملًا مهمته في تمكين القطاع الثقافي، وتحقيق استدامته، وتنويع فرصه للإبداع والمبدعين؛ لينعكس أثره على الاقتصاد والمجتمع.