الرياضة

اختتام مبادرة “أطلق قدراتك الخارقة “لألعاب القوى في المدينة المنورة والقطيف

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      30 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
اختتمت اليوم السبت المرحلة الأولى من مبادرة “أطلق قدراتك الخارقة”، التي تنظمها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، في مدينتي المدينة المنورة والقطيف.

وشهدت المبادرة في محطتها الاولى مشاركة واسعة من المواهب الوطنية، حيث شارك أكثر من 500 لاعب ولاعبة في المدينة المنورة، وأكثر من 500 لاعب ولاعبة في القطيف، لفئات تحت 13 عاما، وتحت 15 عاما، وتحت 18 عاما، وتحت 23 سنة
تنافسوا في أجواء مليئة بالحماس والتحدي وسط حضور مميز من المهتمين بالرياضة.

وتستعد المبادرة لاستكمال مسيرتها في مرحلتها القادمة، حيث ستنطلق يوم 6 ديسمبر في ملعب التعليم بمنطقة بيشة ، وكذلك في جازان بمدينة الملك فيصل الرياضية، لتواصل رحلتها في استقطاب واكتشاف المواهب الوطنية.

ويهدف مسؤولو اللجنة الاولمبية من هذه المبادرة لأكتشاف المواهب في سبيل دعمها المنتخبات الوطنية .
ورصدت اللجنة مكافأت تحفيزية للموهبين والفائزين بالمراكز الاولى.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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