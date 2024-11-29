طريقة عمل سبريد الشوكولاتة المنزلية بالبندق

طريقة مميزة لعمل شوكولاتة البندق السبريد المنزلية

مقادير النوتيلا

ربع كيلو بندق محمص

كوب سكر بودرة

1/3 كوب كاكاو غير محلى

2 ملعقة كبيرة زيت الكانولا

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب شوكولاتة مقطعة أو شوكولاتة نصف حلوة اختياري

طريقة عمل النوتيلا

يوضع البندق في معالج الطعام ويخفق حتى يطحن جيدًا

يمكن أن يستغرق حوالي 5 دقائق حتي يصبح البندق سائل

أوقفي محضر الطعام حسب الحاجة لكشط جوانب الوعاء

ضعي السكر والكاكاو وتخلط حتى تمتزج جيدا

مع تشغيل محضر الطعام ، قومي بوضع الزيت والفانيليا واخفقي حتى تصبح ناعمة

نضيف الملح ونخفق لمدة 5 ثوان

تضاف رقائق الشوكولاتة وتخفق حتى يتم تجميعها كلها

قد تحتاجي إلى إضافة المزيد من الزيت إذا تكتل الخليط

ضعي الخليط في وعاء نظيف

يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر