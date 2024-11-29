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طريقة عمل سبريد الشوكولاتة المنزلية بالبندق

نيفين عباسaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      29 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة مميزة لعمل شوكولاتة البندق السبريد المنزلية

مقادير النوتيلا
ربع كيلو بندق محمص
كوب سكر بودرة
1/3 كوب كاكاو غير محلى
2 ملعقة كبيرة زيت الكانولا
ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة ملح
1/4 كوب شوكولاتة مقطعة أو شوكولاتة نصف حلوة اختياري

طريقة عمل النوتيلا
يوضع البندق في معالج الطعام ويخفق حتى يطحن جيدًا
يمكن أن يستغرق حوالي 5 دقائق حتي يصبح البندق سائل
أوقفي محضر الطعام حسب الحاجة لكشط جوانب الوعاء
ضعي السكر والكاكاو وتخلط حتى تمتزج جيدا
مع تشغيل محضر الطعام ، قومي بوضع الزيت والفانيليا واخفقي حتى تصبح ناعمة
نضيف الملح ونخفق لمدة 5 ثوان
تضاف رقائق الشوكولاتة وتخفق حتى يتم تجميعها كلها
قد تحتاجي إلى إضافة المزيد من الزيت إذا تكتل الخليط
ضعي الخليط في وعاء نظيف
يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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