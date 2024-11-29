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شاهد| النصر يتغلب على ضمك بثنائية
الرياضة

شاهد| النصر يتغلب على ضمك بثنائية

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      29 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق النصر في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه ضمك في المباراة، التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 12 من دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد، قبل أن يعزز بهدف آخر في الشوط الثاني.

ونجح رونالدو في تسجيل هدفي فوز النصر في الدقيقتين 18 “من ركلة جزاء”، و80 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 25 محتلاً المركز الثالث في ترتيب روشن، فيما تجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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