شاهد| النصر يتغلب على ضمك بثنائية

البلاد- جدة
نجح فريق النصر في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه ضمك في المباراة، التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 12 من دوري روشن.
انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد، قبل أن يعزز بهدف آخر في الشوط الثاني.
ونجح رونالدو في تسجيل هدفي فوز النصر في الدقيقتين 18 “من ركلة جزاء”، و80 من عمر المباراة.
هذا الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 25 محتلاً المركز الثالث في ترتيب روشن، فيما تجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.
ثنائية الدون تصل بالنصر إلى النقطة الـ25 🟡🔵
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵#دوري_روشن_السعودي#النصر_ضمك | #SSC pic.twitter.com/B9bhGv6SrO
— SSC (@ssc_sports) November 29, 2024