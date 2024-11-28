حلبة كورنيش جدة تشهد انطلاق مرحلة التجارب الرئيسة.. وغداً انطلاق السباق الأول في “سال جدة جي تي 2024”

جدة – هاني البشر

انطلقت اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024م، التجارب الرسمية لسباق “سال جدة جي تي 2024” الذي يقام للمرة الأولى في المملكة على حلبة كورنيش جدة، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات، وإشرافٍ من وزارة الرياضة.

وكانت سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات، قد بدأت التجارب الحرة على ثلاث فترات، بدءًا من الواحدة ظهراً، مروراً بالرابعة عصراً، ختاماً بالسابعةِ مساءً، إذ استمرت كل فترةٍ لمدةِ ساعةٍ واحدة، تأهباً لانطلاق السباق يوم غدٍ الجمعة.

وشهدت الحلبة بدء التجارب الرسمية الأولى والثانية لتحدي جي تي العالمي -أوروبا فاناتيك- المدعوم من AWS، وذلك عند الثانية والربع ظهراً، فيما انطلقت التجارب الثانية عند الخامسة والربع عصراً؛ بواقع ساعةٍ ونصف لكل جلسة، فيما يُسمى هذا السباق “بسباق التحمل”، ويستمر لمدة 6 ساعات، بمسافةٍ تبلغ 1000 كلم، كما دُشّنت تجارب الفئة البرونزية لسباق جي تي العالمي -أوروبا فاناتيك- المدعوم من AWS عند الثامنة وخمسٍ وأربعين دقيقة، ولمدة ساعةٍ واحدة.

وتبدأ يوم غدٍ الجمعة 29 نوفمبر 2024م، منافسات سباق “سال جدة جي تي 2024م”، حيث ستنطلق التجارب التأهيلية لسلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات عند الثانية والربع ظهراً، ولمدة ساعةٍ واحدة، فيما ستكون الحصة التجريبية الثانية عند السادسة مساءً، ولمدة 45 دقيقة، والتي ستحدد مراكز الانطلاق في السباق الأول لسلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات، والذي سيقام في تمام العاشرة مساءً، ولمدة ساعةٍ واحدة.

الجدير بالذكر أن مناطق المشجعين تتضمن العديد من الأماكن الترفيهية والمتنوعة، إضافةً إلى مناطقَ مخصصةٍ للأطفال، والألعاب التفاعلية، إلى جانب ألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الكرنفالية.