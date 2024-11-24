وزارة الرياضة تطلق حملتها التوعوية “ الرياضة أفضل شي”

الرياض – هاني البشر

أطلقت وزارة الرياضة، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024م حملة توعوية بعنوان “الرياضة أفضل شي”، التي تستمر حتى الـ5 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وجعل الرياضة ثقافة مجتمعية.

وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية الميدانية المختلفة، منها ما سيقام في منطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض، إلى جانب تقديم الوزارة لمحتوى إعلامي وتوعوي “مرئي”، ومحتويات أخرى متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في إبراز أهمية الرياضة لصحة الإنسان، ونشاطه البدني.

كما تشتمل الحملة على إقامة مسابقات رياضية وفعاليات تفاعلية، تستهدف مختلف فئات المجتمع من الأطفال والشباب وكبار السن، علاوة على الفئة الغالية من “ذوي الاحتياجات الخاصة”، وذلك بهدف إشراكهم وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، والاستفادة من هذه الحملة على الأصعدة كافة.

وتأتي هذه الحملة كخطوة فعالة تسهم في تحقيق مستهدفات وزارة الرياضة في “رؤية السعودية 2030″، التي تسعى إلى رفع معدل ممارسة الرياضة وبناء مجتمع حيوي يتمتع بنمط حياة صحي من خلال طرح مبادرات وفعاليات رياضية مستمرة لمختلف الفئات العمرية.