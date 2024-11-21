الزايدي: إقامة “لونجين” في الرياض أكبر حافز لتطوير أنفسنا

الرياض – هاني البشر

وصف الفارس الصاعد يزيد الزايدي مشاركته في شوط كأس الاتحاد السعودي للفروسية ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بالكبيرة كونها مشاركته الدولية الأولى في تاريخ البطولة، وقال “نعم مشاركة إضافة لي قوية وسعيد جداً بالمشاركة وأتمنى تكرارها”.

وشارك الزايدي (20 عاماً) في شوط الاتحاد السعودي للفروسية فئة نجمتين (ارتفاع ـ 1.30 متر) الذي أقيم صباح اليوم الخميس، وقال “فخور أني موجود ضمن المشاركين في هذا الشوط، والاتحاد السعودي قدم فرصة كبيرة للفرسان السعوديين بإدراجهم في هذا المحفل الرياضي الكبير”.

وزاد “شكراً للاتحاد على استضافته مثل هذه البطولات، وجود فرسان العالم المصنفين الأوائل وجيادهم في ميادين السعودية ومشاهدتهم أكبر حافز لتطوير أنفسنا”.

وأدرج الاتحاد السعودي للفروسية، 6 أشواط ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة أفضل فرسان العالم، يشارك فيها 58 فارس وفارسة بـ 75 جوادا.