الأهلي يعلن عن خطته الإستراتيجية للعقد القادم

البلاد- جدة أعلنت شركة النادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، عن إطلاق خطتها الإستراتيجية الجديدة للأعوام العشرة المقبلة، والتي تستهدف التطوير الشامل للنادي ليكون مجتمعًا رياضيًا متكاملًا.

وقرر الأهلي، بناء مقر جديد للنادي بتصميم حديث تحت إشراف أفضل المهندسين المعماريين في العالم على مساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع بمدينة جدة، حيث سيكون المقر عباراة عن مدينة رياضية متكاملة. وأوضح الأهلي، أن الإستراتيجية الجديدة ستشمل دعم اللاعبين الشباب والفئات العمرية الواعدة؛ من خلال تعزيز فرص التطور المتاحة لتمكنهم من التميز والنجاح وحصد الإنجازات الوطنية في مختلف الرياضات فضلاً عن رعاية المواهب السعودية، ليكون النادي نموذجاً فريداً في هذا المجال. ونجحت شركة الأهلي في خفض مستويات الديون لديها بنسبة 95% ويجري العمل حالياً على تنوع مصادر الدخل وبناء نموذج مالي مستدام، حيث تم إطلاق متجر إلكتروني جديد، إضافة إلى 4 متاجر لبيع منتجات النادي، في حين تم تحديث برنامج العضوية بحيث يساهم في زيادة الإيرادات. وشملت الإستراتيجية الجديدة للأهلي، بناء الأسس التنظيمية المتينة وإنشاء وظائف الدعم اللازمة والهيئات الإدارية الفعالة، فضلاً عن ضمان أفضل ممارسات الحوكمة وتحسين الخدمات المؤسسية المقدمة للموظفين، هذا النهج الشامل سيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة النادي على الساحة الدولية.