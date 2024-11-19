شاهد| الأخضر يتعثر أمام أندونيسيا بثنائية في تصفيات مونديال 2026

البلاد- جدة
خسر المنتخب الوطني مباراته أمام مضيفه المنتخب الإندونيسي بهدفين نظيفين، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء بجاكرتا.
أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متأخرًا بهدف جاء مع الدقيقة 32. وعزز منتخب إندونيسيا من تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.
بهذه الخسارة، تعقد موقف الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة بالتصفيات المونديالية، بعد تجمد رصيده عند النقطة السادسة محتلاً المركز الرابع.
وتلقى المنتخب الوطني أولى هزائمه تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، في ثاني اختبار له بفترته الثانية في تدريب الأخضر.
وقفز المنتخب الإندونيسي إلى المركز الثالث بعد الفوز على الأخضر ورفع رصيده إلى النقطة السادسة.
منتخب إندونيسيا يسجل هدف التقدم على ضيفه منتخب السعودية
#التصفيات_الآسيوية#AsianQualifiers pic.twitter.com/LVqT8mWphU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2024
⚽️🔥 المنتخب الإندونيسي يعزز تقدمه بهدف ثانٍ في شباك المنتخب السعودي
#التصفيات_الآسيوية#AsianQualifiers pic.twitter.com/VUjsK7U0bs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2024