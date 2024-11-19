الرياضة

شاهد| الأخضر يتعثر أمام أندونيسيا بثنائية في تصفيات مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      19 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خسر المنتخب الوطني مباراته أمام مضيفه المنتخب الإندونيسي بهدفين نظيفين، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء بجاكرتا.

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متأخرًا بهدف جاء مع الدقيقة 32. وعزز منتخب إندونيسيا من تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

بهذه الخسارة، تعقد موقف الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة بالتصفيات المونديالية، بعد تجمد رصيده عند النقطة السادسة محتلاً المركز الرابع.

وتلقى المنتخب الوطني أولى هزائمه تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، في ثاني اختبار له بفترته الثانية في تدريب الأخضر.

وقفز المنتخب الإندونيسي إلى المركز الثالث بعد الفوز على الأخضر ورفع رصيده إلى النقطة السادسة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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