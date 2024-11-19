سفارة كازاخستان تكرم الإعلامي نزار العلي بجائزة التميز الإعلامي

الرياض : البلاد

كرمت سفارة جمهورية كازاخستان بالرياض الاعلامي نزار العلي بجائزة التميز الاعلامي وقد قدم سعادة السفير ماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان بالمملكة العربية السعودية شكره وتقديره الى الاعلامي نزار العلي نظير تميزه في التغطية الاعلامية الشاملة والموسعة لعدة مدن في كازاخستان وتسليط الضوء على السياحة والرياضة والثقافة العريقة لكازاخستان .

كما قدم سعادة القنصل روسلان كوسبانوف التهنئة والتقدير للزميل العلي ونقل تحيات وتقدير سعادة السفير مثمناً جهوده في تغطية بطولة العاب البدو العالمية التي اقيمت مؤخراً في استانا .

الجدير بالذكر ان الاعلامي نزار العلي قام بتصوير أكثر من 15 حلقة منوعة وتقرير مصور في استانا وبوراباي وعدة مناطق في كازاخستان ونجح في سبر اغوار الثقافة والحضارة الكازاخية.