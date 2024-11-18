الرياضة تقام للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية.. “نهائي الرياض” يجمع أفضل فرسان العالم في قفز الحواجز على مدى 4 أيام

الرياض – هاني البشر

تشهد الرياض بعد غد الاربعاء إقامة التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة أفضل فرسان العالم. وستقام التصفيات لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية حيث تم انشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي. وتعد جولات “لونجين” سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز والتي انطلق موسمها من الدوحة، مروراً بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.

وستشهد التصفيات النهائية منافسات الفردي بعد أن تأهل لها أبطال جميع الجولات السابقة فيما سيكون هناك منافسات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي على صعيد الفرق، قبل الحدث المرتقب “نهائي الرياض” يوم السبت المقبل. من جهته، اكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية حرص الاتحاد على تنظيم واستضافة أكبر البطولات وأعرقها في جميع رياضات الفروسية وقال :” نستضيف اليوم التصفيات النهائية من بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستشهد منافسات قوية بين الفرسان المشاركين في الفردي والفرق”. وزاد: “قرر الاتحاد اضافة بطولة مصاحبة بتصنيف نجمتين، حيث ستشهد مشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات السعوديين ما يمنحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة من نخبة فرسان العالم”. وأضاف سموه :” أن هذه الاستضافات ستعود بالنفع الكبير على كافة الكوادر السعودية العاملة في قطاع رياضة الفروسية حيث سيعمل ابناءنا وبناتنا بجانب الكوادر الأجنبية في جميع مرافق البطولة ما سيسهم في تعزيز معرفتهم وقدرتهم على المساهمة في تنظيم البطولات العالمية”. ونوه سمو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الفروسية من القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة. وستشهد البطولة، إقامة فعاليات مختلفة وعروض متنوعة في المنطقة المخصصة للفعاليات والتي تتناسب مع كافة أفراد العائلة.