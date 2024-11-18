أخضر تحت 19 يتغلب على البحرين في ختام معسكر الشرقية

الدمام- البلاد
تغلب المنتخب الوطني تحت 19 عامًا على منتخب البحرين بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن ختام المعسكر الإعدادي في المنطقة الشرقية.
جاء هدف “الأخضر” عن طريق اللاعب عاصم محمد في الدقيقة 5 من مجريات الشوط الأول.
دخل المدرب الإسباني أنطونيو سيرجيو المباراة بقائمة مكونة من: عبدالإله الغامدي في حراسة المرمى، محمد الصرنوخ، يوسف الطحان، عبدالله البيشي، تركي المدني، محمد فلاته، قاسم سلطان، صهيب هوساوي، نواف الجدعاني، عاصم محمد، ماجد عبدالله.
وضمّت قائمة أخضر 19 عامًا للمعسكر (28) لاعبًا، على النحو التالي: عبدالإله الغامدي، مبارك البوعينين، عبدالسلام الشمسان، فيصل الشمري، ياسين خالد، محمد فلاته، غالي الشمري، فيصل فلاته، عاصم محمد، نواف الجدعاني، محمد الصرنوخ، حسن العبود، عبدالعزيز جرموش، محمد العيسى، تركي المدني، ماجد عبدالله، محمد هزازي، أبكر خبراني، ياسر الظفيري، فارس يوسف، إياد سيدي، قاسم سلطان، حسين آل طه، عبدالله البيشي، صهيب هوساوي، سعود بوشقراء، عبدالإله هزازي، يوسف الطحان.