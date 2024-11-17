بالعلامة الكاملة.. الخليج يتخطى أهلي سداب العماني ويتصدر مجموعته في «آسيوية اليد»

الدمام-البلاد
حقق فريق الخليج العلامة الكاملة في الدور الأول بالبطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للأندية، وذلك بعد انتصاره الرابع تواليًا على أهلي سداب العماني بنتيجة (40-19)، في المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في ختام دور المجموعات، ليتصدر الخليج المجموعة الثانية برصيد (8) نقاط ويتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وقدم ممثل الوطن مباراة فنية عالية في مواجهة أهلي سداب العماني، وأنهى الشوط الأول لصالحه متقدمًا بنتيجة (19-8).
جدير بالذكر أن الخليج سجل انتصاره الأول أمام مس كرمان الإيراني، ثم كاظمة الكويتي، والدحيل القطري، قبل أن يختتم مواجهات الدور الأول بالفوز على أهلي سداب العماني.
ومن المقرر أن يخوض ممثل الوطن مباراة الدور ربع النهائي من البطولة عند الساعة الـ (7:00) من مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك أمام فريق الشباب البحريني.