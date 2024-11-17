كافد يعلن عن المتحدثين وشركاء المعرفة في مؤتمر القادة السنوي 2024

الرياض : البلاد

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي عن قائمة المتحدثين البارزين الذين سيشاركون في مؤتمر القادة السنوي، المقرر انعقاده يومي 20 و21 نوفمبر الجاري في مركز مؤتمرات كافد.

تحت شعار “رسم آفاق مستقبل القيادة“، يجمع الحدث 23 خبيرًا عالميًا ورائد أعمال في 20 جلسة تفاعلية تهدف إلى استكشاف الفرص والتحديات التي تواجه القيادة في ظل عصر يتسم بالتغييرات السريعة والتحول الرقمي.

يتصدر جدول المؤتمر خبير المفاوضات السابق في مكتب التحقيق الفدرالي ومؤلف الكتب الأكثر مبيعًا كريس فوس، إلى جانب سارة السيد، نائب الوزير لعلاقات المستثمرين الدولية بوزارة الاستثمار السعودية. كما يضم البرنامج شخصيات سعودية ملهمة، مثل الإعلامية منى أبو سليمان، وبطل التجديف الأولمبي حسين علي رضا، ومهندسة الصواريخ والمراكب الفضائية مشاعل الشميمري، مما يُبرز الدور الريادي للمملكة في دعم الابتكار والقيادة.

كما يستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين العالميين، منهم فيشن لاكياني، مؤسس Mindvalley؛ ومحمد جودت، رائد الأعمال والكاتب المصري؛ جون كويل، البطل الحائز على الميدالية الأولمبية وجائزة إيمي؛ وماغنوس بنكر، الخبير الاستراتيجي ومؤسس Innovation 360. وسيتبادلون معًا، من بين العديد من المتحدثين الآخرين، الأفكار حول القيادة الحديثة والابتكار وغيرها من المواضيع التي تُشكّل ملامح مستقبل القيادة في عصرنا الرقمي.

وسيناقش جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، العلاقة بين الرياضة والقيادة، مسلطًا الضوء على دور كرة القدم في تحقيق طموحات المملكة لتصبح رائدة عالميًا في الرياضة. كما تتضمن الجلسات فصولًا تدريبية بقيادة خبراء محليين مثل هشام الجمل ومروان الجهني، التي تركز على استراتيجيات تحول القيادة المتمحورة حول الإنسان ومواجهة التحديات الاقتصادية.

في إطار التزامه بتقديم محتوى عالمي المستوى، تعاون كافد مع اثنين من شركاء المعرفة المرموقين – جامعة نيويورك (NYU) أبو ظبي وشركة الاستشارات السعودية ترانسفورم، لتقديم جلسات متخصصة تسلط الضوء على استراتيجيات عملية للتكيف مع مشهد الأعمال المتغير. ويعكس مؤتمر القادة السنوي التزام كافد بتزويد القادة بالأدوات والرؤى اللازمة للتغلب على التحديات الراهنة والاستعداد لمستقبل أكثر مرونة واستدامة.