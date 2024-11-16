الرياضة الاتحاد السعودي لكرة القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين

الرياض – هاني البشر حصل الاتحاد السعودي لكرة القدم على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي للواعدين، لتؤكد التزام الاتحاد السعودي على تطوير للفئات السنية وتطبيق أعلى المعايير الآسيوية المعتمدة. جاء حصول الاتحاد السعودي على العضوية الذهبية مباشرة دون التدرج بالعضويات الأقل مستوى، وذلك ضمن جهود الإدارة الفنية ممثلًا بقسم البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية في الاتحاد السعودي للمساهمة في تطبيق جميع المبادرات التي احتواها مسار تطوير المواهب في استراتيجية كرة القدم السعودية التي تم اطلاقها في سبتمبر 2021. ويأتي حصول الاتحاد على العضوية الذهبية بعد جولة التقييم التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الإدارة الفنية مطلع نوفمبر الماضي، وتأكيدًا على الاهتمام والحرص الكبيرين من الاتحاد السعودي على الفئات السنية، حيث تم إقامة أكثر من 25 برنامجًا لاكتشاف المواهب، إضافة إلى افتتاح 23 مركزًا للتدريب الإقليمي بمختلف مناطق المملكة، وزيادة عدد المسابقات السنية للأعمار من سن 15 إلى 18 عامًا من 8 بطولات إلى 12 بطولة، فيما ارتفعت بطولات البراعم المناطقية من سن 11 إلى 14 عامًا من 35 بطولة إلى 86 بطولة، إلى جانب الاهتمام بالمنتخبات السنية ورفع تنافسيتها وتعزيز دوري الهواة والمدارس، والبرامج التطويرية للفئات السنية في كرة القدم النسائية، وإدخال التقنيات الحديثة في برامج الفئات السنية ومنها منصة +SAFF لنقل المباريات وتقديم التحليل والإحصائيات الرقمية، وتسهيل مشاركة الأكاديميات والأندية الخاصة في المسابقات المحلية. من جانبه توجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس بالشكر والتقدير للإدارة الفنية في الاتحاد السعودي على العمل المميز لتطوير الفئات السنية ووضع البرامج المناسبة والاحترافية لاكتشاف المواهب وصقل خبراتها، وهو ما ساهم في الحصول على العضوية الذهبية بصورة مباشرة دون التدرج لفئات أقل، مؤكدًا على دعم الاتحاد المتواصل لتطوير الفئات السنية بما يخدم كرة القدم السعودية. وأضاف المسحل أن هذه العضوية تمثل تتويجًا لجهود الفترة الماضية التي تمت خلالها إعادة هيكلة المسابقات الخاصة بالفئات السنية وتدعيم الإدارة الفنية بالكفاءات المناسبة.