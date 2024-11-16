الرياضة

الابتسام يتصدر دوري ممتاز الطائرة بعد فوزه على النصر

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      16 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
واصل الابتسام تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه في قمة الجولة الرابعة على النصر بثلاثة اشواط مقابل شوط 25/10 ، 16/25 ، 25/19 ، 25/23؛ ليرفع رصده الى 12 نقطة،

وتغلب الخويلدية على الصفا بثلاثة اشواط نظيفة 25/15 ، 25/18 ، 26/24.

وفاز الهلال على ابها بثلاثة اشواط دون مقابل 25/22 ، 25/15 ، 25/15، وتمكن الاهلي من عبور الترجي بثلاثة اشواط نظيفة 27/25 ، 25/14 ، 25/16.

واستطاع الاتحاد من الفوز على ضمك بثلاثة اشواط مقابل شوط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *