الرياضة الابتسام يتصدر دوري ممتاز الطائرة بعد فوزه على النصر

الدمام-البلاد

واصل الابتسام تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه في قمة الجولة الرابعة على النصر بثلاثة اشواط مقابل شوط 25/10 ، 16/25 ، 25/19 ، 25/23؛ ليرفع رصده الى 12 نقطة، وتغلب الخويلدية على الصفا بثلاثة اشواط نظيفة 25/15 ، 25/18 ، 26/24. وفاز الهلال على ابها بثلاثة اشواط دون مقابل 25/22 ، 25/15 ، 25/15، وتمكن الاهلي من عبور الترجي بثلاثة اشواط نظيفة 27/25 ، 25/14 ، 25/16. واستطاع الاتحاد من الفوز على ضمك بثلاثة اشواط مقابل شوط.