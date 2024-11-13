الرياضة الأحساء تستضيف الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا لمنافسات الأوتوكروس وكسر الزمن

الدمام-البلاد

تستضيف مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء الجولة الختامية لمنافسات الأوتوكروس وكسر الزمن، ضمن منافسات البطولة السعودية تويوتا 2024، خلال الفترة من 14 – 16 نوفمبر الجاري، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. ويشارك في منافسات هذه الجولة أكثر من 180 متسابقاً من نخبة السائقين والسائقات في المملكة والمنطقة، ومن المقرر أن تقام منافسات الاوتوكروس يوم الجمعة، ومنافسات كسر الزمن يوم السبت، على ان يسبقهما الفحص الفني والتسجيل يوم الخميس. ويعد سباق “الأوتو كروس” من السباقات التي تمتاز بالندية والاثارة إلى أرفع درجاتها، ويعتبر سباق مع الزمن داخل مسار ، حيث يصل المتسابق إلى خط النهاية بأقصر وقتٍ ممكن، أما سباق “كسر الزمن” فسباقٌ ضد الوقت. وستحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة للسباقين، إلى جانب بطل الموسم للبطولة ككل.