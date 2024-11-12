نتائج مهمة للقمة

وسط اهتمام إقليمي وعالمي بالغ، جاءت النتائج القوية لقمة المتابعة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض أمس؛ تجسيدًا للجهود المكثفة للمملكة، والحراك النشط الذي تقوده على كافة الأصعدة، وأسفر عن خطوات متقدمة في توحيد الصف، وحشد موقف دولي واسع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، ودفع المجتمع الدولي نحو خطوات جادة وواضحة لحل الدولتين.

فنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- خلال رئاسته وافتتاحه لأعمال القمة، على ثوابت المملكة، ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته؛ لحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة إيران الشقيقة، وتأكيد مواصلة الجهود العربية الإسلامية المشتركة؛ لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

إن النتائج المهمة للقمة تعكس التطلعات المنشودة لدور المملكة الرائد في دعم الأمة والدفاع عن قضاياها، وتعزيز التضامن ووحدة القرار، بمواقف ناصعة يسجلها لها التاريخ بأحرف من ذهب، وسعيها الدؤوب على مختلف الصعد؛ لتحقيق الاستقرار والسلام العادل والتنمية والبناء للشعوب.