كوهلر تفتتح مقرّها الإقليمي في الرياض

الرياض – البلاد

افتتحت شركة كوهلر – الشركة الرائدة عالمياً في تصميم وابتكار المطابخ والحمامات مكتبها الإقليمي بالرياض لتعزّز حضورها في الشرق الأوسط ، ويقود هذه الخطوة الاستراتيجية ديفيد كوهلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، في إطار التزام الشركة بدعم مسيرة التنمية في السعودية وتعزيز حضورها في سوق الشرق الأوسط.

يعد توسع كوهلر إلى مقرها الجديد في الرياض تأكيداً على التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق النمو داخل السعودية، من خلال تقديم منتجات وخدمات استثنائية تستهدف المطوّرين العقاريين والمعماريين والمصمّمين والمستهلكين عموماً ، كما تلتزم كوهلر ببناء كوادر محلية ماهرة عبر برامج تدريب موسّعة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وفي معرض تعليقه على هذا التوسّع، صرّح ديفيد كوهلر: “يمثّل افتتاح مقرنا الإقليمي الجديد في الرياض خطوة هامة تعكس التزامنا تجاه السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. نستثمر في البنية التحتية لتقديم أفضل الخدمات لشركائنا وعملائنا، ونسعى أيضًا لدعم المواهب المحلية وتوفير حلول مبتكرة تتماشى مع طموحات المنطقة واستراتيجيتنا للنمو.”

يُذكر أن ديفيد كوهلر هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ويمثل الجيل الرابع من عائلة كوهلر في إدارة الشركة ، ومن شأن هذا التوسّع أن يسهم في دعم استراتيجية كوهلر لطرح مزيد من الابتكارات في السعودية والمنطقة، مثل المراحيض والدشّات الذكية، والتشطيبات الجذابة للحنفيات بتقنية PVD، والألوان والمواد الجديدة ، وقد أدخلت كوهلر العديد من المنتجات المتقدّمة إلى الشرق الأوسط، والتي تجمع بين التقنية والعافية لتقديم تجارب متعدّدة الحواس تشمل التحكّم بالماء والبخار والصوت والإضاءة، بما يعزّز الأجواء في المنازل وقطاع الضيافة بشكل يرتقي بتجربة المستخدم.