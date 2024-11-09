شاهد| الخليج يعمق جراح الفتح بثنائية

البلاد- جدة

قفز فريق الخليج للمركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على مضيفه فريق الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت بالجولة العاشرة من عمر المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ونجح عبدالله آل سالم في تسجيل ثنائية الخليج في الشوط الثاني مع الدقيقتين 55 و 88.

سجل مراد باتنا هدفًا شرفيًا للفتح مع الدقيقة 90 + 9 لتنتهي المباراة بفوز الخليج بنتيجة 2/1.

ورفع الخليج رصيده إلى النقطة 16 محتلاً المركز السادس بعد فوزه الثالث على التوالي في روشن، بينما استمر الفتح متذيلاً لجدول الترتيب.