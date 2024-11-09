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شاهد| الخليج يعمق جراح الفتح بثنائية
الرياضة

شاهد| الخليج يعمق جراح الفتح بثنائية

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       9 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قفز فريق الخليج للمركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على مضيفه فريق الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت بالجولة العاشرة من عمر المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ونجح عبدالله آل سالم في تسجيل ثنائية الخليج في الشوط الثاني مع الدقيقتين 55 و 88.

سجل مراد باتنا هدفًا شرفيًا للفتح مع الدقيقة 90 + 9 لتنتهي المباراة بفوز الخليج بنتيجة 2/1.

ورفع الخليج رصيده إلى النقطة 16 محتلاً المركز السادس بعد فوزه الثالث على التوالي في روشن، بينما استمر الفتح متذيلاً لجدول الترتيب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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