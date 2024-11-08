المرأه صحة و عافية

طريقة عمل تتبيلة دجاج الشواية

نيفين عباسaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       8 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

دجاج الشواية يتميز بنكهة مدخنة رائعة وهو خيار مثالي لتحضير طبق دجاج مشوي يمكن تقديمه مع الثومية او الارز

المقادير اللازمة

دجاج وزن 1200-1500 جرام منظفة
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة بهارات
ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
حبة برتقال مقطعة ارباع
2 حبة ليمون مقطع
بابريكا، كزبرة جافة، بودرة ثوم وبصل
زيت
كوب زبادي

طريقة العمل

في الخلاط يوضع الليمون والبرتقال والزبادي وجميع التوابل ومرقة الدجاج
يطحن حتي يصبح عصير ناعم تمامًا
ينقع الدجاج في التتبيلة ساعة
ثم يوضع في الشواية
يشوي في الفرن حتي ينضج ويصبح ذهبي اللون
يخرج ويقدم مع الثومية او الارز او الخبز

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *