طريقة عمل تتبيلة دجاج الشواية

دجاج الشواية يتميز بنكهة مدخنة رائعة وهو خيار مثالي لتحضير طبق دجاج مشوي يمكن تقديمه مع الثومية او الارز

المقادير اللازمة

دجاج وزن 1200-1500 جرام منظفة

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة بهارات

ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج

حبة برتقال مقطعة ارباع

2 حبة ليمون مقطع

بابريكا، كزبرة جافة، بودرة ثوم وبصل

زيت

كوب زبادي

طريقة العمل

في الخلاط يوضع الليمون والبرتقال والزبادي وجميع التوابل ومرقة الدجاج

يطحن حتي يصبح عصير ناعم تمامًا

ينقع الدجاج في التتبيلة ساعة

ثم يوضع في الشواية

يشوي في الفرن حتي ينضج ويصبح ذهبي اللون

يخرج ويقدم مع الثومية او الارز او الخبز