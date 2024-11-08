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شاهد| الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية الرائد
الرياضة

شاهد| الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية الرائد

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       8 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات في مشواره بدوري روشن السعودي، بعد تغلبه على ضيفه الرائد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم  الجمعة، على ملعب الجوهرة، ضمن الجولة العاشرة.

سجل ثنائية الأهلي كل من غابري فيغا وعلي الأسمري في الدقيقتين 55 و 94 من عمر المباراة.

واستطاع الأهلي تحقيق أول فوز له على حساب الرائد منذ عام 2020.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 ليحتل الفريق المركز السابع في ترتيب دوري روشن، بينما استمر الرائد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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