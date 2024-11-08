شاهد| الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية الرائد

البلاد- جدة
نجح فريق الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات في مشواره بدوري روشن السعودي، بعد تغلبه على ضيفه الرائد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة، ضمن الجولة العاشرة.
سجل ثنائية الأهلي كل من غابري فيغا وعلي الأسمري في الدقيقتين 55 و 94 من عمر المباراة.
واستطاع الأهلي تحقيق أول فوز له على حساب الرائد منذ عام 2020.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 ليحتل الفريق المركز السابع في ترتيب دوري روشن، بينما استمر الرائد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.
فيغا في مرمى سنيور 🔥
غابري يسجل أول الأهداف ⚽
الأهلي 1 × 0 الرائد#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الرائد | #SSC pic.twitter.com/nIQNjjO5N4
— SSC (@ssc_sports) November 8, 2024
الأهلي يسجل ثاني الأهداف بأقدام الأسمري ⚽🔥
الأهلي 2 × 0 الرائد#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الرائد | #SSC pic.twitter.com/guM2syRT0U
— SSC (@ssc_sports) November 8, 2024