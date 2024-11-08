رفع الإيقاف عن 50 مليون م2 من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لمساحات كبيرة من الأراضي شمال مدينة الرياض والمنطقة المحيطة بمشروع المربع الجديد.

وأشارت الهيئة إلى أن المنطقة التي صدر بحقها رفع الإيقاف في شمال الرياض محصورة بين طريق الملك فهد غربًا وطريق الأمير فيصل بن بندر شرقًا ويحدها من الجنوب طريق قوات الأمن الخاصة ومن الشمال حمى خط الأنابيب بمساحة تقارب 46 مليون متر مربع، موضحة أنه سيتم البدء في إصدار رخص بناء أو اعتماد مخططات جديدة في هذه الأراضي وفق كود عمراني تعمل عليه الهيئة وسيتم الإعلان عنه خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار .

وفي موضوع آخر أُعلن الأسبوع الماضي عن رفع الإيقاف عن 4,714,900 متر مربع من الأراضي الواقعة في منطقة تطوير مشروع المربع الجديد، ودعا البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق مؤخرًا ملاك العقارات بتزويد البرنامج بالوثائق والمستندات اللازمة لملكية العقار للبدء بإجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع المربع الجديد في مدينة الرياض، كما ستعمل شركة المربع الجديد على إعداد موجهات تصميمة للكود العمراني في هذه المناطق وسيعلن عنه في وقت لاحق عبر الحسابات الرسمية للهيئة بعد اعتماده.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات والمتمثلة في رفع الإيقاف عن عدد من الأراضي يأتي ضمن سلسلة من الخطوات القادمة التي تهدف إلى تقديم نموذج حضري مميز في مدينة الرياض سيسهم في رسم المستقبل وإعادة تشكيل خارطتها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة، موضحة أن الايقافات السابقة كانت لدراسة سبل التطوير المثلى بالإضافة إلى استدامة تلك المواقع والتجمعات السكنية بما يضمن سهولة الوصول والخدمات.

وأضافت أن وجه الرياض المستقبلي سيتشكل وفق مجموعة من المعطيات التي تعتبر المشاريع النوعية في المدينة العصب الرئيس فيها حيث تمثل تلك المشاريع حجر الزاوية في كل الخطط التطويرية بما يضمن المضي قدمًا وفق طريق مدروس لتكون الرياض رائدة في العالم.

هذا وخصصت الهيئة مركزًا للاتصال موحدًا للرد على تساؤلات الجمهور فيما يتعلق بالأراضي المذكورة وذلك من خلال الرقم 8001240800، وبينت أن المركز يعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً.