بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف

الرياض – هاني البشر
اكتمل أمس الخميس عقد المتأهلات إلى الدور نصف النهائي من بطولة رابطة محترفات التنس، التي تجري منافساتها في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، تحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.
ففي مباريات فئة الفردي عن المجموعة «البرتقالية»؛ ودّعت البولندية إيغا شفيونتيك بطلة عام 2023م، منافسات البطولة على الرغم من فوزها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين نظيفتين، في مواجهةٍ استغرقت «51 دقيقة» وتعد هذه أسرع مباراة في البطولة منذ 8 أعوام، فيما تأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزها على الأمريكية كوكو جوف -المتأهلة إلى دور الأربعة- بمجموعتين دون مقابل.
ووصفت التشيكية باربورا كريشيكوفا مباراتها ضد الأمريكية كوكو جوف، بالشاقة؛ نظير قوة منافستها، مبينةً أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل الاستمرار في البطولة، وأن طموحها يتمثل في إنهاء الموسم بأفضل صورة، خاصةً أنها ستخوض اللقاء المقبل ضد الصينية كينوين، والتي تقدم مستوياتٍ مختلفةً طوال الموسم”.