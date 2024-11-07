كافد يعقد “مؤتمر القادة السنوي” بنسخته الثانية في 20 نوفمبر

*مناقشات حول مستقبل القيادة وسط التحديات والتوجهات العالمية

الرياض: البلاد

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي عن إطلاق النسخة الثانية من “مؤتمر القادة السنوي 2024” يومي 20 و21 نوفمبر، وذلك في مركز مؤتمرات كافد بالرياض. تحت شعار “رسم آفاق مستقبل القيادة”، يجمع المؤتمر نخبة من المفكرين العالميين، ورواد الصناعة، وصناع التغيير، لبحث الموضوعات المحورية التي تعزز من مرونة القادة وقدرتهم على مواكبة التحولات السريعة، ورسم معالم جديدة لمستقبل القيادة في مختلف القطاعات.

يأتي تنظيم هذا الحدث بعد النجاح اللافت للنسخة الأولى، التي شهدت مشاركة أكثر من 600 شخص وحضور 10 متحدثين عالميين بارزين، من بينهم معالي وزير الاستثمار السعودي معالي “خالد الفالح”، والكاتب والمفكر العالمي في مجال الطب البديل الدكتور “ديباك شوبرا”، ورائد الأعمال وخبير الذكاء الاصطناعي “محمد جودت”. ويُعد المؤتمر تأكيدًا على التزام كافد بدعم الابتكار وإرساء أسس للنمو المستدام والتغيير الإيجابي في بيئة الأعمال العالمية.

قال مزروع المزروع، الرئيس التنفيذي للتسويق وتعزيز التجربة في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي: “في كافد، ندرك تمامًا حجم التحديات غير المسبوقة التي يواجهها قادة اليوم في ظل التحولات العالمية المتسارعة. ومع التوقعات التي تشير إلى أن قيمة التحول الرقمي العالمي ستتجاوز 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2030، وأن 85% من الشركات ستعتمد استراتيجيات جديدة قائمة على التكنولوجيا، تتعاظم الحاجة إلى دعم القادة وتمكينهم من التعامل مع هذه المتغيرات. ويأتي مؤتمر القادة السنوي في كافد ليكون منصة متميزة تجمع نخبة من القادة أصحاب الرؤى المستقبلية، لتبادل الأفكار واستكشاف استراتيجيات مبتكرة تسهم في صياغة مستقبل القيادة. ومن خلال هذا الحدث، نؤكد على التزامنا بتزويد القادة بالأدوات والرؤى الإبداعية التي تمكّنهم من تحقيق الازدهار في عالم يتسم بالتعقيد والتغيير السريع، ومساعدتهم في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا وإحداث تأثير إيجابي ومستدام.”

وعلى مدى يومين، ستشمل فعاليات مؤتمر جلسات تفاعلية مبتكرة، وورش عمل مؤثرة، ودروس معمقة مصممة خصيصًا للقادة، لتزويدهم برؤى استراتيجية تعزز مرونة القيادة وفاعليتها.

من خلال ١٨ جلسة يشارك فيها ٢٢ متحدثًا بارزًا، سيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المحورية التي تركز على “مستقبل الأشياء”، بما في ذلك مستقبل التواصل البشري، والتصميم من أجل المستقبل، ومهارات التفاوض، ومنهجية الازدهار في عالم سريع التغير، والتعامل مع التحولات الجيو-اقتصادية، وإدارة الأزمات، وفن الاتصال والتواصل.

لمزيد من التفاصيل حول برنامج المؤتمر وإجراءات التسجيل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: “مؤتمر القادة السنوي في كافد“.

يحظى كافد بمكانة رائدة كوجهة ذكية وصديقة للبيئة كونه أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على شهادة “وايرد سكور” للأحياء الحضرية، تقديرًا لتميز بنيته التحتية الرقمية، التي توفر تجربة سلسة للمعيشة والعمل والترفيه. كما يشكل “كافد” أكبر وجهة للأعمال وأسلوب الحياة العصرية تحصل على شهادة LEED البلاتينية في العالم، فيما يضم أكثر من 40 مبنى حاصل على شهادات LEED من الفئات الفضية والذهبية، بما في ذلك أول محطة إطفاء تحصل على شهادة LEED البلاتينية في العالم.