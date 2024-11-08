الرياضة

الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي ينظم بطولة السباق المفتوح للهواة

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       8 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- غدير الطيار
نظّم الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، اليوم الجمعة بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، بطولة السباق المفتوح للهواة في رياضة الترايثلون، بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار. وجاء هذا الحدث ضمن فعاليات استضافة آسيا للشباب والناشئين والتتابع المختلط.

تخللت البطولة تنظيم سباقين رئيسيين؛ الأول كان سباق “سبرنت” الذي اشتمل على 750 مترًا سباحة، 20 كم دراجة، و5 كم جري، بينما تم تخصيص السباق الثاني “الأكواثلون” لفئتين عمريتين للشباب من عمر 14 إلى 16 عامًا، حيث تنافسوا في 2.5 كم جري، 350 مترًا سباحة، و1.25 كم جري.

شهدت البطولة إقبالاً واسعًا بمشاركة نحو 240 رياضيًا ورياضية من جنسيات متعددة، في أجواء تنافسية مليئة بالحماس، ما عكس روح التحدي والإقبال الكبير على هذه الرياضة المتنامية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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