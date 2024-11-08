الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي ينظم بطولة السباق المفتوح للهواة

الرياض- غدير الطيار

نظّم الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، اليوم الجمعة بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، بطولة السباق المفتوح للهواة في رياضة الترايثلون، بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار. وجاء هذا الحدث ضمن فعاليات استضافة آسيا للشباب والناشئين والتتابع المختلط.

تخللت البطولة تنظيم سباقين رئيسيين؛ الأول كان سباق “سبرنت” الذي اشتمل على 750 مترًا سباحة، 20 كم دراجة، و5 كم جري، بينما تم تخصيص السباق الثاني “الأكواثلون” لفئتين عمريتين للشباب من عمر 14 إلى 16 عامًا، حيث تنافسوا في 2.5 كم جري، 350 مترًا سباحة، و1.25 كم جري.

شهدت البطولة إقبالاً واسعًا بمشاركة نحو 240 رياضيًا ورياضية من جنسيات متعددة، في أجواء تنافسية مليئة بالحماس، ما عكس روح التحدي والإقبال الكبير على هذه الرياضة المتنامية.