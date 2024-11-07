طرح مناقصة لبناء “استاد روشن” لاستضافة مونديال 2034

أعلنت روشن المطور العقاري التابع لصندوق الاستثمارات العامة، طرح مناقصة لبناء “استاد روشن”، جنوب غربي الرياض؛ استعدادًا لكأس العالم 2034، بحسب تقرير نشرته “INSIDE World Football”.
وسيغطي “استاد روشن” المتوقع أكثر من 450 ألف متر مربع، بسعة 46 ألف متفرج، بما يتماشى مع أهداف البنية التحتية لرؤية 2030 للبلاد.
وستواصل شركة روشن، التي تأسست في عام 2020 بتمويل من صندوق الاستثمار العام السعودي، لعب دور في تطوير البنية التحتية، مما يساعد على دعم هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في ترسيخ المملكة؛ كوجهة رياضية عالمية.
وتظهر الخطط أن الاستاد سيدمج ميزات مستدامة متقدمة مثل الألواح الشمسية، إلى جانب أنظمة لتحسين إدارة المياه والطاقة، وبحسب ما ورد سيشمل المرفق مساحات مساعدة ومكاتب أكاديمية تدريب وفندقين ومنافذ بيع بالتجزئة وتناول الطعام بينما تستعد السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
ومن المقرر أن يستضيف الاستاد 32 مباراة خلال كأس العالم لكرة القدم 2034، وهو جزء من الخطة الأوسع للمملكة العربية السعودية، والتي تشمل 11 ملعبًا جديدًا على مستوى البلاد، ثمانية منها في الرياض وأخرى في جدة والخبر وأبها ونيوم. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن العرض 134 موقعًا للتدريب في 15 مدينة، مما يدعم المشاركة الإقليمية في احتفالات كأس العالم.
وأطلقت المملكة العربية السعودية ملفها لاستضافة كأس العالم العام الماضي وتم تأكيد فوزها فعليًا باستضافة كأس العالم 2034 بعد انسحاب أستراليا.
ومن المتوقع أن يتم التصديق الرسمي على استضافة المملكة العربية السعودية للبطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحادي عشر من ديسمبر في مؤتمر خاص عبر الإنترنت للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م