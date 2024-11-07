تبدأ من 8 حتى 12 نوفمبر الجاري.. عروض مميزة للعملاء وتخفيضات حصرية لأعضاء “برايم” مع انطلاق فعالية 11/11 على أمازون السعودية

خصومات فورية إضافية عند الدفع ببطاقات “ماستركارد” والبنك السعودي الأول

خيارات دفع مرنة مثل “تسوق الآن وادفع لاحقاً” والتقسيط عبر “تابي” و “تمارا”

إمكانية الوصول المبكر إلى العروض لأعضاء “برايم” بدءاً من 7 نوفمبر، للاستفادة من الخصومات المصرفية وخدمة التوصيل المجاني المحلي والدولي

الرياض : البلاد

أعلنت أمازون السعودية عن إطلاق عروض هذا العام من تخفيضات 11.11 السنوية، والتي تقدم للعملاء والمتسوقين في المملكة العربية السعودية خيارات استثنائية للتوفير. وتبدأ الفعالية منتصف ليل 8 نوفمبر وتستمر حتى 12 نوفمبر على موقع www.amazon.sa/double11، مع فرصة التسوق المبكر لأعضاء برنامج أمازون “برايم” في المملكة ابتداءً من منتصف ليل 7 نوفمبر.

وتوفر تخفيضات الفعالية آلاف العروض على موقع Amazon.sa، والتي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات من جميع الفئات، مثل المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والمطبخ، والأزياء، ومنتجات التجميل، وأجهزة أمازون، إلى جانب منتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والدولية، مثل “فيليبس”، و”بلاك أند ديكر”، و”إل جي”، و”سامسونج”، و “جي بي ال”، و “مارشال”، و”شاومي”، و”أونور”، و”يوفي”، و”بوس”، و”لاكوست”، و”كوتش”، و”نيفيا”، و”مايبيلين”، و”سكيتشرز”، و”كروكس”، و”أديداس”، و”ليغو”، وباربي”، و”إيلي”، و”تيلدا”، و”المراعي”، و”نستله”، و”ماجي”، و”هيرشي”، و”أومو”، بالإضافة إلى منتجات من أمازون الولايات المتحدة، وأمازون المملكة المتحدة، وأمازون ألمانيا، والتي يمكن شراؤها على موقع Amazon.sa وشحنها عبر متجر أمازون العالمي. كما يمكن للعملاء دعم الشركات المحلية من خلال تشكيلة المنتجات المتوفرة على موقع www.amazon.sa/SMB، والتي تشمل مجموعة من المنتجات المصنوعة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال عبدو شلالا، مدير أمازون السعودية: “تشكل تخفيضات 11.11 السنوية انطلاقة قوية لموسم التسوق في نهاية العام، وستكون هذه النسخة من الفعالية مميزة للغاية وتحظى بإعجاب ورضا العملاء، مع فرص التوفير والقيمة الاستثنائية التي تقدمها لهم. يسرنا أن نقدم لعملائنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية آلاف العروض المذهلة من أشهر العلامات التجارية، والخصومات الإضافية من خلال شراكاتنا مع المصارف المحلية، بالإضافة الى مجموعة أوسع من خيارات الدفع المرنة والملائمة مثل خدمة “تسوق الآن وادفع لاحقاً”، والتي أُضيف إليها مؤخراً “تمارا”.

وأضاف شلالا: “ما زال برنامج أمازون “برايم” الخيار الأمثل للاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها أمازون وزيادة فرص التوفير خلال تخفيضات 11.11، والتي تشمل الوصول الحصري إلى العروض والخصومات المصرفية الفورية وخدمات التوصيل المجانية”.

المزيد من التوفير مع برنامج أمازون “برايم” خلال فعالية 11.11

يمكن لأعضاء برنامج أمازون “برايم” الوصول الحصري والمبكر إلى تخفيضات 11.11 بدءاً من 7 نوفمبر، مع الاستمتاع بفرص التوفير عبر خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم أو في اليوم التالي، بالإضافة إلى التوصيل الدولي المجاني والخصومات المصرفية الفورية الحصرية.

تُعَد تخفيضات 11.11 السنوية الوقت المثالي للانضمام إلى برنامج أمازون “برايم” على www.amazon.sa/prime من خلال الاشتراك في العضوية الشهرية مقابل 16 ريالاً سعودياً فقط أو السنوية مقابل 140 ريالاً سعودياً فقط. وتُعَد عضوية أمازون “برايم” أفضل طريقة للاستمتاع بمزايا أمازون المتنوعة خلال مواسم التسوق الكبرى مثل تخفيضات 11.11، بالإضافة إلى المزايا الأخرى للعضوية على مدار العام، بما في ذلك مزايا التسوق التي تشمل خدمة التوصيل المجاني، وبرايم فيديو، وألعاب الفيديو من “برايم”.

أبرز العروض المتاحة للعملاء في المملكة خلال تخفيضات 11.11 السنوية:

الإلكترونيات:

تخفيضات تصل إلى 45% على الساعات وحلقات تتبع اللياقة البدنية من “فِت بِت” و”أورا”.

تخفيضات تصل 44% على سماعات الرأس اللاسلكية، والميكروفونات، ومكبرات الصوت من “سوني”، و”جابرا”، و”ساوند كور”، و”فيفين”، و”جي بي أل”، و”مارشال”، و”شاومي”، و”بانج أند أولوفسن”.

تخفيضات تصل إلى 35% على الهواتف المحمولة من “سامسونج”، و”هونر”، و”إنفنكس”.

تخفيضات تصل 35% على الكاميرات، وأجهزة العرض، والملحقات من “بيينتك”، و”جو برو”، و”أوليمبوس”، و”دي جي آي”.

تخفيضات تصل إلى 25% على الشواحن المتنقلة، ومحولات الشحن، وملحقات الشحن من “بلينكن”، و”أنكر”، و”يوجرين”، و”نيكومي”.

الترفيه والألعاب:

تخفيضات تصل إلى 35% على الألعاب والسكوترات الكهربائية من “باربي”، و”ليجو”، و”هيبوي”.

تخفيضات تصل إلى 28% على “بلاي ستيشن”، والشاشات، ووحدات التحكم، وسماعات الرأس من “سوني”، و”أسوس”، و”سامسونج”، و”إل جي”.

أجهزة أمازون:

تخفيضات تصل إلى 47% على أجهزة “رينج” Ring.

تخفيضات تصل إلى 32% على أجهزة “كيندل” Kindle.

أدوات المنزل والمطبخ:

قم بالتوفير على المستلزمات اليومية من علامات تجارية معروفة، مثل “إيلي”، و”تيلدا”، و”المراعي”، و”نستله”، و”إيفيان”، و”ماجي”، و”بايارا”، و”هيرشيز”، و”بيتي كروكر”، و”نيتشر فالي”، و”كلينكس”، و”ديتول”، و”أومو”.

تخفيضات تصل إلى 50% على ماكينات القهوة من “ديلونجي”.

تخفيضات تصل إلى 43% على المقالي الهوائية وأطقم الطهي من “نينجا”، و”فيليبس”، و”نيوتري كوك”، و”بلاك أند ديكر”، و”تيفال”.

تخفيضات تصل إلى 35% على المكانس الكهربائية والمماسح من “هوفر”، و”روبوروك”، و”يوفي”.

تخفيضات تصل إلى 32% على الثلاجات، والغسالات، ومواقد الطهي من “باناسونيك”، و”نيكاي”، و”أرو”، و”كليكون”.

تخفيضات تصل إلى 22% على أجهزة تنقية الهواء، ورؤوس الدش الأيونية من “فيليبس” و”بلو”.

التجميل والصحة والعناية الشخصية:

تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات التجميل من “سيرافي”، و”سيتافيل”، و”بيوديرما”، و”فيشي”، و”ذا أورديناري”، و”فازلين”، و”بالمرز”، و”ريميل”، و”ريفلون”، و”نيفيا”، و”نيتروجينا”، و”مايبيلين”، و”أن واي أكس”.

تخفيضات تصل إلى 50% على العطور من “ديور”، و”جيفنشي”، و”إيف روشيه”، و”جاغوار”.

تخفيضات تصل إلى 49% على منتجات الشعر من “شيا مويستشر”، و”أل أند وين”، و”شوارزكوف”، و”ريدكين”، و”أولابليكس”، و”لوريال”.

تخفيضات تصل إلى 33% على الأجهزة والآلات الرياضية من “سبارنود فيتنس”.

تخفيضات تصل إلى 20% على أجهزة العناية الشخصية بما في ذلك فرشاة الأسنان الكهربائية ومكواة فرد الشعر من “فيليبس” و”تايمو”.

الموضة:

تخفيضات تصل إلى 50% على الساعات من “كوتش”، و”تومي هيلفيجر”، و”سيكو”.

تخفيضات تصل إلى 50% على النظارات والحقائب من “راي بان”، و”جيس”، و”تيد بيكر”، و”كاريرا”.

تخفيضات تصل إلى 50% على الملابس من “ليفايز”، و”لاكوست”، و”بوس”، و”تومي هيلفيجر”.

تخفيضات تصل إلى 50% على الأحذية من “سكتشرز”، و”كروكس”، و”أديداس”.

تخفيضات تصل إلى 17% على الملابس الرياضية من “رودبوكس”، و”سي آر زد يوغا”، و”أديداس”.

طرق إضافية للتوفير خلال تخفيضات 11.11:

خصومات مصرفية فورية: يمكن للعملاء المتسوقين على موقع Amazon.sa الاستفادة من خصومات إضافية على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات “ماستركارد” أو بطاقات البنك السعودي الأول، وذلك حسب الشروط والأحكام.

تسوق الآن وادفع لاحقاً:

يمكن للعملاء المتسوقين على موقع Amazon.sa الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامجي “تابي” و”تامارا” اللذين يتيحان الدفع على أقساط دون فوائد خلال فعالية تخفيضات 11.11.

خطط التقسيط: يمكن للعملاء في المملكة اختيار خطط تقسيط دون فوائد للمشتريات المؤهلة والمقدمة من مجموعة واسعة من الشركاء المصرفيين، مما يتيح لهم شراء طلباتهم ضمن فعالية 11.11 بأقساط شهرية سهلة وملائمة، مع تطبيق الشروط والأحكام.

الاستعداد لتخفيضات 11.11 على Amazon.sa

يمكن للعملاء في المملكة معرفة موعد تخفيضات 11.11 السنوية عبر التحدث مع المساعد الرقمي “أليكسا” بقول: “أليكسا، متى تبدأ تخفيضات 11:11؟” باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. كما يمكنهم تحسين تجربة التسوق من خلال تنزيل تطبيق أمازون للاطلاع على العروض المميزة، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.amazon.sa/double11.