رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026

البلاد- جدة أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأخضر، لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وسيحل الأخضر ضيفًا على منتخب أستراليا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري على استاد ريكتانغولار ملبورن، وفي التاسع عشر من الشهر نفسه سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب إندونيسيا، على استاد غيلورا بونغ كارنو. وضمت قائمة إيرڤي رينارد ( 27 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، محمد اليامي، حامد يوسف، عبدالرحمن الصانبي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، سعد الناصر، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، أيمن فلاته، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري. ‏‎وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة “ملبورن” الأسترالية، بدءًا من يوم الأحد المقبل، وستكون مغادرة الأخضر فجر يوم السبت المقبل من مطار الملك خالد الدولي.