الرياضة

شاهد| النصر يقسو على العين بخماسية في النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       5 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

دك فريق النصر شباك ضيفه العين الإماراتي بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل للنصر” البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 5 ، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 31، وجاء الهدف الثالث لفريق النصر عبر أنجيلو في الدقيقة 38.

وأحرز الكوري الجنوبي بارك يونغ الهدف الأول للعين الإماراتي في الدقيقة 56، ثم أضاف اللاعب ويسلي الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 81، واختتم النصر أهدافه في الدقيقة 90+4 عن طريق البرازيلي تاليسكا.

هذا الفوز رفع رصيد فريق النصر إلى 10 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف الهلال المتصدر بـ 12 والأهلي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط، فيما تجمد رصيد العين عند نقطة واحدة في المركز الأخير، بعد تعادل وحيد خلال 4 مواجهات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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