شاهد| النصر يقسو على العين بخماسية في النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة

دك فريق النصر شباك ضيفه العين الإماراتي بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل للنصر” البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 5 ، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 31، وجاء الهدف الثالث لفريق النصر عبر أنجيلو في الدقيقة 38.

وأحرز الكوري الجنوبي بارك يونغ الهدف الأول للعين الإماراتي في الدقيقة 56، ثم أضاف اللاعب ويسلي الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 81، واختتم النصر أهدافه في الدقيقة 90+4 عن طريق البرازيلي تاليسكا.

هذا الفوز رفع رصيد فريق النصر إلى 10 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف الهلال المتصدر بـ 12 والأهلي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط، فيما تجمد رصيد العين عند نقطة واحدة في المركز الأخير، بعد تعادل وحيد خلال 4 مواجهات.

هدف|

النصر السعودي يتقدم 3-0 على العين الإماراتي عن طريق فابيو كاردوزو في مرماه في الدقيقة 37 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS بتعليق خالد الحدي #النصر_العين

#دوري_أبطال_اسيا_للنخبة

#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/z8ajk4ymB0 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 5, 2024

هدف|

العين الإماراتي يقلص الفارق 1 – 3 مع النصر السعودي عن طريق بينتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS بتعليق خالد الحدي #النصر_العين

#دوري_أبطال_اسيا_للنخبة

#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/b6hXZ1j2Mt — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 5, 2024