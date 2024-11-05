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شاهد| الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج
الرياضة

شاهد| الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       5 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الاتفاق على مضيفه القادسية الكويتي، بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد محمد الحمد بنادي القادسية، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

سجل عثمان ديمبيلي هدف الاتفاق الوحيد في المباراة في الدقيقة 45+8، من ضربة جزاء.

بتلك النتيجة، يتصدر فريق الاتفاق المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على الرفاع البحريني بنتيجة (3-1)، ثم الفوز على القادسية الكويتي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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