شاهد| الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج

البلاد- جدة تغلب فريق الاتفاق على مضيفه القادسية الكويتي، بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد محمد الحمد بنادي القادسية، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

سجل عثمان ديمبيلي هدف الاتفاق الوحيد في المباراة في الدقيقة 45+8، من ضربة جزاء. بتلك النتيجة، يتصدر فريق الاتفاق المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على الرفاع البحريني بنتيجة (3-1)، ثم الفوز على القادسية الكويتي.