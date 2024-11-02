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شاهد| التعادل يحسم مواجهة التعاون والخلود
الرياضة

شاهد| التعادل يحسم مواجهة التعاون والخلود

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       2 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تعادل فريقا التعاون والخلود بهدف لكل فريق، في المباراة التي اُقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 9 من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

بادر الفريق الضيف بالتهديف عن طريق ميزاني ماوليدا مع حلول الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ورد التعاون بواسطة موسى بارو في الدقيقة 32.

 

لم يتمكن الفريقان من تغيير النتيجة في شوط المباراة الثاني لتنتهي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتراجع التعاون بعد تعادل اليوم إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، ورفع الخلود رصيده إلى النقطة السابعة محتلاً المركز السابع عشر في ترتيب دوري روشن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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