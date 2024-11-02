شاهد| التعادل يحسم مواجهة التعاون والخلود

البلاد- جدة
تعادل فريقا التعاون والخلود بهدف لكل فريق، في المباراة التي اُقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 9 من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.
بادر الفريق الضيف بالتهديف عن طريق ميزاني ماوليدا مع حلول الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ورد التعاون بواسطة موسى بارو في الدقيقة 32.
لم يتمكن الفريقان من تغيير النتيجة في شوط المباراة الثاني لتنتهي بالتعادل بهدف لكل منهما.
وتراجع التعاون بعد تعادل اليوم إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، ورفع الخلود رصيده إلى النقطة السابعة محتلاً المركز السابع عشر في ترتيب دوري روشن.
هدددددف!⚽
ماوليدا يفتتح التسجيل للخلود⚽🔥
التعاون 0 × 1 الخلود #دوري_روشن_السعودي #التعاون_الخلود | #SSC pic.twitter.com/V2ODduK3Oe
— SSC (@ssc_sports) November 2, 2024
هدددددف!⚽
موسى بارو يدرك التعادل للتعاون⚽🔥
التعاون 1 × 1 الخلود #دوري_روشن_السعودي #التعاون_الخلود | #SSC pic.twitter.com/tPmoxCGN6v
— SSC (@ssc_sports) November 2, 2024