“معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة” في نسخته الثالثة.. إقبال كبير واتفاقيات استثمارية واعدة

البلاد : متابعات

افتتح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العياده معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي في نسخته الثالثة وذلك بحضور عدد من مديري العموم وممثلي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء) والشركة الوطنية للخدمات الزراعية والمهتمين في مركز الرياض الدولي للمعارض المؤتمرات.

والقت كلمة الافتتاح الاميرة نوف بنت بدر ال سعود مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة مدير إدارة الاستثمار والإستدامة المالية في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية أوضحت فيها أهمية الثروة الحيوانية للقطاع الزراعي الذي يسهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وفق رؤية ٢٠٣٠، كما أوضحت الاميرة نوف ان الرسالة الإستراتيجية الوطنية للرفق بالحيوان تهدف الى تحقيق التعاون الفعال مع جميع أصحاب المصلحة وذوي العلاقة لتعزيز الرفق بالحيوان مع تعميم مفهوم الصحة الواحدة من خلال المسؤولية الاجتماعية بأعلى جودة وكفاءة.

وتضمن حفل الافتتاح توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين عدد من الجهات المحلية والدولية في القطاع. وكانت الاتفاقيات بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والشركتان الطعام اللذيذ و LUMIN Software Solutions وبين مصنع الطعام اللذيذ والشركتان Pets Gulf Trading وFamsun وبين شركة Tree وجمعية رحمة للرفق بالحيوان وأصيل، بالاضافة الى شركة لقمة مع اربع جهات Petiva و شركة الجنا والجوانا و عيادة اليف و Transporter.

من جانبه أوضح المشرف العام على المعرض عمار الزعيتر أن معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي يهدف لتكوين منصة سنوية يتم من خلالها تبادُل الخبرات المحلية والعالمية في المجال نفسه إضافة لتوعية الجهات الخاصة بأهمية الاستثمار في هذا القطاع إضافة لإبراز أهمية تربية الحيوانات الأليفة في المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي.

وأضاف ان النسخة الثالثة شهدت مشاركة ١٨ دولة و اكثر من ١٣٠ عارض محلي ودولي المعرض متخصص في قطاع الطب البيطري والحيوانات الاليفة من عيادات بيطرية، وشركات متخصصة بأغذية الحيوانات الأليفة ومتاجر بيع مستلزماتها، وفنادق ومراكز تجميل خاصة بها، ومُصنِّعي اللقاحات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان

ويشهد المعرض عددًا من الفعاليات المتنوعة كمسابقة أليفي في حياتي وركن المزرعة الصغيرة وركن آخر لسيارة الطب البيطري للحيوانات الأليفة والكات شو الذي ينظم لأول مرة في المملكة العربية السعودية ، إضافة لورش العمل النظرية والعملية والمحاضرات المختصة بمجال الطب البيطري والحيوانات الأليفة يقدمها مختصون بالمجال.

الجدير بالذكر ان سوق رعاية الحيوانات الأليفة في السعودية بلغ ما يقارب ٤ مليارات و٤٠٠ مليون ريال سعودي حسب آخر الدراسات الصادرة من مراكز الأبحاث العالمية وبنسبة نمو تتجاوز ٩٪؜ سنوياً ، كما تستورد السعودية أغذية الحيوانات الأليفة والطيور من 18 دولة مختلفة في العالم .