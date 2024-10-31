الرياضة 350 مليون يورو.. القيمة السوقية لديربي جدة

البلاد- جدة

بعد ساعات سنكون على موعد مع الموقعة المرتقبة بين الاتحاد والأهلي في ديربي الغربية – أقدم ديربي في المملكة – الذي يحتضنه ملعب الجوهرة المشعة في التاسعة من مساء اليوم الخميس لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. يسعى الاتحاد لمواصلة الانتصارات ومشاركة الهلال في الصدارة ولو مؤقتًا؛ حيث يحل ثانيًا برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب الصدارة، فيما لا بديل أمام الأهلي سوى تحقيق الفوز وحسم الديربي الذي سيمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق، الذي يواجه موسمًا محليًا صعبًا؛ إذ ودع مبكرًا كأس الملك، فضلًا عن أنه يحل ثامنًا في جدول الترتيب بالدوري برصيد 11 نقطة. – القيمة السوقية يسجل ديربي الغربية رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ أقدم ديربي في المملكة، إذ تبلغ القيمة السوقية للفريقين قرابة 350 مليون يورو. وبحسب موقع ترانسفير ماركت، تبلغ القيمة السوقية لنادي الاتحاد 171.5 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 177.5 مليون يورو، لتصبح مباراة اليوم هي الأغلى في تاريخ “ديربي الغربية”.

يأتي موسى ديابي في الصدارة بين لاعبي الاتحاد من حيث القيمة السوقية بـ55 مليون يورو، يليه البرازيلي فابينيو “25 مليون يورو”. في المقابل يأتي إيفان توني كأعلى لاعبي الأهلي؛ من حيث القيمة السوقية بـ50 مليون يورو، يليه غابري فيغا بـ25 مليون يورو.