فتح باب التسجيل في النسخة التاسعة من برنامج “النخبة” المنتهي بالتوظيف

الرياض : البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في النسخة التاسعة من برنامجها المنتهي بالتوظيف “النخبة”، لتأهيل المواهب وتطوير الكفاءات الواعدة من الشباب حديثي التخرج، من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

ويعد “النخبة” برنامجًا تطويريًّا مدته 6 أشهر، يركز على تطوير المواهب من خلال منح المرشحين التدريب العملي، لعيش تجربة متكاملة في بيئة العمل، بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل. وسيحصل المنضمون للبرنامج على العديد من المزايا، منها عقد تدريبي بدوام كامل، وبرامج تدريبية مكثفة على رأس العمل، وبيئة عمل جاذبة ومحفزة، بالإضافة إلى تأمين طبي متميز.

ويستهدف البرنامج الخريجين السعوديين من الجنسين، في العديد من التخصصات ضمن مسارين، وهما مسار الأعمال ويضم التخصصات: (التأمين، وإدارة المخاطر، والهندسة الصناعية، والعلوم الاكتوارية، وإدارة نظم المعلومات، والاقتصاد، والمالية والاستثمار، والتحليل المالي وتحليل البيانات، وإدارة الجودة، والمحاسبة، والتسويق)، ومسار تقنية المعلومات، ويضم التخصصات (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات، وهندسة الحاسب الآلي، وهندسة برمجيات الحاسب، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الشبكات).

وحددت “التأمينات الاجتماعية” عددًا من الشروط للانضمام للبرنامج، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حديث التخرج، وحاصلًا على البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة، وألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3/4) للجامعات التي يكون معدلها من 4، و(4/5) للجامعات التي يكون معدلها من 5 أو ما يعادلها، وسيمر المتقدمون بعددٍ من الاختبارات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وبينت أنه يمكن التقديم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر حتى إغلاق باب التقديم في 27 نوفمبر، على أن ينطلق البرنامج فعليًّا في فبراير 2025.

يشار إلى أن التأمينات الاجتماعية أطلقت برنامج “النخبة”، تماشيًا مع إستراتيجيتها الرامية إلى تنمية القدرات البشرية، وحرصًا على استقطاب أفضل المواهب، وإيمانًا منها بأهمية صقل واستثمار مهارات الكوادر الوطنية الشابة عبر تقديم التعليم النظري والتطبيق العملي للمتدربين في بيئة عمل حقيقية، لتأهيلهم للعمل في مختلف الميادين.