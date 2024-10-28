شاهد| الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس الملك

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
نجح فريق الاتحاد في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، بعد تغلبه على ضيفه الجندل بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.
انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثنائية، حملت توقيع كل من عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود في الدقيقتين 4 و 45.
ونجح الاتحاد في الحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني، بينما فشل الجندل في تضييق الفارق والعودة لنتيجة المباراة؛ ليتأهل الفريق الاتحادي لربع نهائي البطولة.
الاتحاد يكسب الجندل بثنائية ويتأهل للدور القادم.. ✅
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الاتحاد_الجندل | #SSC pic.twitter.com/I5AcN8Hy6m
— SSC (@ssc_sports) October 28, 2024