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شاهد| الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس الملك
الرياضة

شاهد| الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ      28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالعزيز المتعاني

نجح فريق الاتحاد في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، بعد تغلبه على ضيفه الجندل بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثنائية، حملت توقيع كل من عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود في الدقيقتين 4 و 45.

ونجح الاتحاد في الحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني، بينما فشل الجندل في تضييق الفارق والعودة لنتيجة المباراة؛ ليتأهل الفريق الاتحادي لربع نهائي البطولة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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