شاهد| الشباب يتخطى الرياض ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
تأهل فريق الشباب، اليوم الاثنين، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الرياض بنتيجة هدفين دون ردّ.
في الدقيقة 30 أهدر المهاجم عبدالرزاق حمدالله فرصة خطيرة للشباب، بعدما انفرد بالحارس ليسدد بعدها الكرة في يد حارس مرمى الرياض.
وترجم الشباب سيطرته لهدف أول في الدقيقة 37 عن طريق هارون كمارا، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل الشباك.
وفي الدقيقة 66 قرر مدرب الشباب فيتور بيريرا الدفع باللاعب بونافينتورا بدلا من هارون كمارا.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الشباب ماجد كنبه في الدقيقة 68.
وأجرى مدرب الشباب تبديلين في الدقيقة 77 بدخول الثنائي محمد حربوش ونواف الصعدي بدلا من محمد الثاني وماجد كنبه.
وسجل اللاعب بونافينتورا الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 90+3.
من الملز..
الشباب أول المتأهلين لربع نهائي أغلى الكؤوس 🏆
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺 #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الرياض_الشباب | #SSC pic.twitter.com/Z8BpKKZ87G
— SSC (@ssc_sports) October 28, 2024