الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| الشباب يتخطى الرياض ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
الرياضة

شاهد| الشباب يتخطى الرياض ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ      28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق الشباب، اليوم الاثنين، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الرياض بنتيجة هدفين دون ردّ.

في الدقيقة 30 أهدر المهاجم عبدالرزاق حمدالله فرصة خطيرة للشباب، بعدما انفرد بالحارس ليسدد بعدها الكرة في يد حارس مرمى الرياض.

وترجم الشباب سيطرته لهدف أول في الدقيقة 37 عن طريق هارون كمارا، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 66 قرر مدرب الشباب فيتور بيريرا الدفع باللاعب بونافينتورا بدلا من هارون كمارا.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الشباب ماجد كنبه في الدقيقة 68.

وأجرى مدرب الشباب تبديلين في الدقيقة 77 بدخول الثنائي محمد حربوش ونواف الصعدي بدلا من محمد الثاني وماجد كنبه.

وسجل اللاعب  بونافينتورا الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 90+3.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *