تعرف على أبرز إجراءات ” تراخيص مشاريع الاستزراع المائي”

جدة : البلاد

كشف المهندس رياض بن حسين الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية ، عن أنواع تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ، فمنها التراخيص الإنشائية، والتراخيص التشغيلية .

وأوضح أن مشروعات الاستزراع السمكي في المملكة تتنوع بين مشروعات في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة، وتستهدف إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك , وبين أن بلغ عدد مشاريع الاستتزراع السمكي بالمياه الداخليه بمنطقة مكة المكرمة اكثر من 75 مشروعا ، وأكثر من 12 مشروعا في المياه البحرية بالمنطقة .

و بين ” الفقيه ” ان إصدار تراخيص الاستزراع المائي يتطلب زيارة مبدئية للمشروع من قبل المختصين بالمركز للتأكد من مدى مناسبة الموقع لإقامة المشروع والحصول على الترخيص الانشائي اولاً ، كما يتم زيارة نفس الموقع مرة أخرى بعد الانتهاء من الإنشاءات للتأكد من مطابقتها للإشتراطات الفنية وذللك للحصول على الترخيص التشغيلي .

كما لفت الى التطور الواعد بمجالات وانشطة الاستزراع المائي , فقد دعت الحاجة الى مواكبة هذا التطور من خلال وضع ضوابط وآليات حديثة تنظم عمليات اصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي وتراقب انشطتها . ويتم ذلك بكل يسر وسهولة عبر منصة ” نما ” الإلكترونيه، حيث تسعى الوزارة إلى توفير واجهة ووصول موحد لجميع الخدمات الإلكترونية لمنظومة الوزارة عبر تحقيق تجربة مستفيد مبتكرة وموحدة تعزز أهداف التنمية المستدامة.

واوضح ان استقبال الطلبات وحل جميع المعوقات للمستثمرين مع إرفاق التقارير الفنية يتم عبر المنصه وهي أحد المهام التي تقوم بها ادارة خدمات مشاريع الاستزراع المائي بالمركز الوطني للثروة السمكية .

واضاف ” الفقيه” ان المنصة تتيح خدمة تمكن المستثمرين بالتقديم على الترخيص الانشائي للمشاريع الخاصة بخدمات الاستزراع المائي ، و خدمة تمكن الأفراد وقطاع الأعمال من طلب العمالة الزراعية( فبعد حصول المستثمر على الرخصه التشغيلية يتقدم عبر المنصه بطلب العماله المناسبه فيقوم المركز ممثلاً في اداره خدمات المشاريع بتسهيل حصولهم على العماله ، وعمل تقييم للمزرعه حسب الطاقه الانتاجيه للحصول على التأشيرات المطلوبه) ، بالإضافة الى ان المنصة أتاحت خدمة تمكن المستثمرين من رفع طلب لدعم مشاريع الاستزراع المائي من صندوق التنمية الزراعية وهي تتاح للمشروع الذي صدر له ترخيص تشغيلي بعد استيفاء الشروط .

ولفت إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية والجهات ذات العلاقة تعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ودعم المشروعات القائمة، مؤكدا ان صناعة الاستزراع المائي بالمملكة تقوم على اساس تعزيز الاستخدام السليم للموارد الطبيعية المتوفرة من خلال وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تنظم الادارة والتنمية المستدامة لتلك الموارد .

لذلك يحرص المركز على تخطيط وتطوير وإدارة مواقع الاستزراع المائي بطريقة تضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ لقطاع الاستزراع المائي، وتشغيل المشاريع بطريقة تضمن أعلى معايير الرعاية للكائنات المائية المستزرعه ، كما ينبغي لمشاريع الاستزراع المائي تطبيق افضل الممارسات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة وأعلى المعايير والاشتراطات الدولية التشغيلية لتحقيق معدلات النمو المثلى.

حيث يسعى المركز والجهات ذات العلاقة الى الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي الوطني , وتنويع وتحديث القاعدة الانتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة , وتحسين الكفاءة الاقتصادية , وتوفير مختلف أنواع المنتجات السمكية ذات الجودة العالية للمستهلك لتحقيق مستويات امن غذائي عالية باذن الله تعالى .