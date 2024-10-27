شتاء السعودية 2024: 4 مغامرات ووجهات ترفيهية في جدة لأوقات عائلية لا تُنسى

جدة – البلاد

تفتح جدة، عروس البحر الأحمر، أبوابها للعائلات والأطفال لتقديم تجارب مشوقة ضمن تقويم “شتاء السعودية 2024″، حيث يمكن للأطفال استكشاف مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تمتزج بالمرح والمغامرة في مدينة جدة الساحلية التي تعد وجهة مثالية في الشتاء بفضل طقسها المعتدل وتنوع تجاربها الملائمة لجميع أفراد الأسرة.

ومن أبرز تلك الفعاليات، مهرجان “كوميك كون أرابيا” الذي يستضيفه “مركز جدة للمعارض” في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2024، وهو الحدث الأكبر في المملكة المخصص لعشاق الكوميكس والأنمي وألعاب الفيديو. يُعد هذا المهرجان فرصة فريدة للأطفال للتفاعل مع عالم من الترفيه المتنوع.

وللعائلات أيضًا، يخصص “فقيه أكواريوم”، أول معرض بحري في المملكة يضم أكثر من 200 نوع من الأسماك، تجارب ترفيهية وتعليمية حصرية تتيح للأطفال فرصة التعرف على الحياة البحرية الموجودة في أعماق البحر الأحمر على ساحل مدينة جدة.

أما “حديقة الشلال الترفيهية” فهي من أبرز الوجهات العائلية التي تشتهر بها عروس البحر الأحمر، حيث توفر لكافة أفراد العائلة مغامرات متنوعة مثل حلبة التزلج المرتفعة، وغابة الأمازون المذهلة، وألعاب الفيديو. كما يمكن للأطفال تجربة “لعبة انعدام الجاذبية” واستكشاف الفضاء من خلال جولة تعليمية قصيرة عن الكواكب والمجرات.

وفي “جدة التاريخية” أيضًا ما يأسر قلوب الأطفال واليافعين من السواح والزوار، حيث تُقدم الجولات السياحية للتعرف على تاريخ المدينة العريق، واستكشاف بوابات جدة تاريخية والبيوت الأثرية التي تُبرز التصميم المعماري الفريد في الحجاز. تجمع هذه التجربة تجمع بين التعلم والمتعة وتساهم في إحياء التراث لدى قلوب ووجدان الأجيال الجديدة.

يذكر أن تقويم “شتاء السعودية 2024″، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الجاري ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم “العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل”، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter