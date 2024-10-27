الرياضة

شاهد| التعادل الإيجابي يحسم قمة أرسنال وليفربول في البريمرليج

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1446 هـ      27 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

خيم التعادل الإيجابي على القمة، التي جمعت فريق آرسنال، مع ضيفه ليفربول، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ساكا شريط أهداف المباراة لصالح آرسنال في الدقيقة التاسعة. وعادل المدافع فان دايك النتيجة في الدقيقة 18. وأضاف الإسباني ميرينو الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

 

وفي الشوط الثاني، نجح الدولي المصري محمد صلاح في فك شفرات دفاعات آرسنال عند الدقيقة 81، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة رائعة من داروين نونيز، حولها صلاح إلى شباك آرسنال، ليعلن عن هدف التعادل لصالح الريدز.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده للنقطة الـ 22 في المركز الثاني، فيما بات رصيد آرسنال 18 نقطة في المركز الرابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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