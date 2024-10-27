شاهد| التعادل الإيجابي يحسم قمة أرسنال وليفربول في البريمرليج

محمود العوضي- جدة
خيم التعادل الإيجابي على القمة، التي جمعت فريق آرسنال، مع ضيفه ليفربول، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح ساكا شريط أهداف المباراة لصالح آرسنال في الدقيقة التاسعة. وعادل المدافع فان دايك النتيجة في الدقيقة 18. وأضاف الإسباني ميرينو الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني، نجح الدولي المصري محمد صلاح في فك شفرات دفاعات آرسنال عند الدقيقة 81، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة رائعة من داروين نونيز، حولها صلاح إلى شباك آرسنال، ليعلن عن هدف التعادل لصالح الريدز.
بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده للنقطة الـ 22 في المركز الثاني، فيما بات رصيد آرسنال 18 نقطة في المركز الرابع.
ساكا يفتتح التسجيل مبكرا#الدوري_الإنجليزي#premierleague pic.twitter.com/7jBFpnV6mA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 27, 2024
فان دايك يدرك التعادل لفريق ليفربول#الدوري_الإنجليزي#premierleague pic.twitter.com/nxn6KhTGDu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 27, 2024
رأسية ميرينو تعطي التقدم لآرسنال #الدوري_الإنجليزي#premierleague pic.twitter.com/538Hmawh5P
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 27, 2024
صلاح يعدل الكفّة#الدوري_الإنجليزي#premierleague pic.twitter.com/DHJt3lnfn6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 27, 2024