الرياضة الزلفي يحقق أول انتصار في ممتاز اليد.. والخليج يستضيف العدالة

الدمام-البلاد

حقق الزلفي أول انتصار في بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024-2025)، بعدما تغلب على نظيره الروضة بنتيجة (19-32)، في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة، لحساب الجولة الخامسة. وأودع الزلفي أول نقطتين في رصيده ليرتقي إلى المركز الحادي عشر في سلم الترتيب، بينما تراجع الروضة للمركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة. وتُستكمل مباريات الجولة مساء اليوم السبت، بإقامة (6) مواجهات، أربع منها تنطلق عند الساعة الـ (4:00) مساءً، حينما يستضيف الخليج نظيره العدالة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلتقي القارة مع الترجي على صالة نادي الروضة، ويستضيف الوحدة نظيره المحيط على صالته بمكة المكرمة، في الوقت الذي يحل فيه الأهلي ضيفًا على الهدى بصالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وتجري مواجهتان عند الساعة الـ (7:00) مساءً، عندما يلتقي مضر مع الصفا على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ويتقابل النور مع الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام.