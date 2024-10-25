رينارد الأقرب لخلافة مانشيني في قيادة الأخضر السعودي

الرياضةرينارد الأقرب لخلافة مانشيني في قيادة الأخضر السعودي صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1446 هـ 25 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة ذكرت تقارير عالمية اليوم الجمعة أن الفرنسي هيرفي رينارد هو المرشح الأول لخلافة الإيطالي روبرتو مانشيني، في تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم. وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الخميس، انهاء التعاقد مع مانشيني بعد تراجع نتائج المنتخب الوطني. وقالت صحيفة “ذا أثلتيك” الأمريكية: إن الفرنسي هيرفي رينارد هو المرشح الأول لخلافة مانشيني في تدريب المنتخب السعودي. وأشارت الصحيفية إلى أن هناك 3 مرشحين على طاولة الاتحاد السعودي ولكن تبقى حظوظ رينارد هي الأقوى لما قدمه من مستويات مميزة مع الأخضر في فترة سابقة.