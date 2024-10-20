طريقة عمل حلي موس الشوكولاتة البيضاء البارد بالموز والكراميل

حلي بارد غني بالموز والشوكولاتة البيضاء مع صلصة الكراميل
المقادير اللازمة
موز مقطع دوائر
200 جرام شوكولاتة بيضاء
400 ملل كريمة
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب سكر
ملعقة كبيرة زبدة
نصف كوب حليب مذوب به ملعقة صغيرة نشا الذرة
طريقة العمل
يوضع السكر علي النار ويترك حتي يتكرمل
يضاف له الزبدة ويقلب بحذر
يضاف له الحليب ويقلب حتي نحصل علي كراميل متماسك كثيف
يترك ليبرد
في قدر تغلي الكريمة والفانيليا
ثم تضاف للشوكولاتة البيضاء المقطعة وتقلب حتي تذوب
تترك لتبرد
ثم تخفق بالمضرب الكهربائي حتي نحصل علي كريمة متماسكة
توضع في جوانب اكواب التقديم شرائح الموز
ثم توضع موس الشوكولاتة
يغطي الوجه بصلصة الكراميل
ثم يترك ليبرد تماماً ويقدم