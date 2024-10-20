طريقة عمل حلي موس الشوكولاتة البيضاء البارد بالموز والكراميل

حلي بارد غني بالموز والشوكولاتة البيضاء مع صلصة الكراميل

المقادير اللازمة

موز مقطع دوائر

200 جرام شوكولاتة بيضاء

400 ملل كريمة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب سكر

ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب حليب مذوب به ملعقة صغيرة نشا الذرة

طريقة العمل

يوضع السكر علي النار ويترك حتي يتكرمل

يضاف له الزبدة ويقلب بحذر

يضاف له الحليب ويقلب حتي نحصل علي كراميل متماسك كثيف

يترك ليبرد

في قدر تغلي الكريمة والفانيليا

ثم تضاف للشوكولاتة البيضاء المقطعة وتقلب حتي تذوب

تترك لتبرد

ثم تخفق بالمضرب الكهربائي حتي نحصل علي كريمة متماسكة

توضع في جوانب اكواب التقديم شرائح الموز

ثم توضع موس الشوكولاتة

يغطي الوجه بصلصة الكراميل

ثم يترك ليبرد تماماً ويقدم