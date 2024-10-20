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طريقة عمل حلي موس الشوكولاتة البيضاء البارد بالموز والكراميل

نيفين عباسaccess_time17 / ربيع الآخر / 1446 هـ      20 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حلي بارد غني بالموز والشوكولاتة البيضاء مع صلصة الكراميل

المقادير اللازمة

موز مقطع دوائر
200 جرام شوكولاتة بيضاء
400 ملل كريمة
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب سكر
ملعقة كبيرة زبدة
نصف كوب حليب مذوب به ملعقة صغيرة نشا الذرة

طريقة العمل
يوضع السكر علي النار ويترك حتي يتكرمل
يضاف له الزبدة ويقلب بحذر
يضاف له الحليب ويقلب حتي نحصل علي كراميل متماسك كثيف
يترك ليبرد
في قدر تغلي الكريمة والفانيليا
ثم تضاف للشوكولاتة البيضاء المقطعة وتقلب حتي تذوب
تترك لتبرد
ثم تخفق بالمضرب الكهربائي حتي نحصل علي كريمة متماسكة
توضع في جوانب اكواب التقديم شرائح الموز
ثم توضع موس الشوكولاتة
يغطي الوجه بصلصة الكراميل
ثم يترك ليبرد تماماً ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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