طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالطحينة

طريقة متميزة لتحضير صينية شاورما الدجاج مع صلصة طحينة في الفرن

المقادير اللازمة

للشاورما

كيلو صدور فيليه دجاج مقطع شرائح

ملح وفلفل

كوب زبادي

ملعقة صغيرة كزبرة وكمون

ملعقة صغيرة بودرة ثوم وبصل

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف كوب زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج

بصلة مقطعة جوانح رفيعة

للطحينة

2 كوب زبادي

كوب طحينة

نصف كوب ماء

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

ملعقة صغيرة كمون

ربع كوب زيت زيتون

عصير 2 حبة ليمون

ربع ملعقة صغيرة شطة حارة

ربع كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة خل

طريقة العمل

تقلب مقادير الدجاج في وعاء

ينقع الدجاج في الخلطة

ثم يرفع علي النار حتي ينضج ويصبح ذهبي

تقلب مقادير الطحينة معاً

ثم يرص الدجاج في البايركس المدهون زبدة

يغطي الدجاج بصوص الطحينة بالكامل

ثم يوضع في الفرن حتي يثخن قليلًا

تخرج الصينية من الفرن

وتقدم ساخنة