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طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالطحينة

نيفين عباسaccess_time15 / ربيع الآخر / 1446 هـ      18 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة متميزة لتحضير صينية شاورما الدجاج مع صلصة طحينة في الفرن

المقادير اللازمة

للشاورما
كيلو صدور فيليه دجاج مقطع شرائح
ملح وفلفل
كوب زبادي
ملعقة صغيرة كزبرة وكمون
ملعقة صغيرة بودرة ثوم وبصل
ملعقة صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
نصف كوب زيت زيتون
نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج
بصلة مقطعة جوانح رفيعة

للطحينة
2 كوب زبادي
كوب طحينة
نصف كوب ماء
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
ملعقة صغيرة كمون
ربع كوب زيت زيتون
عصير 2 حبة ليمون
ربع ملعقة صغيرة شطة حارة
ربع كوب بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة خل

طريقة العمل

تقلب مقادير الدجاج في وعاء
ينقع الدجاج في الخلطة
ثم يرفع علي النار حتي ينضج ويصبح ذهبي
تقلب مقادير الطحينة معاً
ثم يرص الدجاج في البايركس المدهون زبدة
يغطي الدجاج بصوص الطحينة بالكامل
ثم يوضع في الفرن حتي يثخن قليلًا
تخرج الصينية من الفرن
وتقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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